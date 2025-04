BE denuncia "a falácia e a mentira contínua da propaganda do PSD-M"

Em comunicado de imprensa, remetido hoje, o Bloco de Esquerda Madeira denuncia a falácia e a mentira contínua da propaganda do PSD-M, em torno do novo modelo de subsídio de mobilidade entre as regiões autónomas da Madeira e dos Açores e o território continental, que entra hoje em vigor.

"Para além de não resolver nada e deixar na mesma aquilo que é o princípio fundamental, é também um verdadeiro ataque à Autonomia, que ainda ontem se assinalou na Madeira de forma muito pobre, aliás. O ponto mais importante e que todos os partidos defendiam, e inclusive fizeram aprovar na Assembleia Legislativa Regional e na Assembleia da República, era que os madeirenses pagassem apenas o valor correspondente ao subsídio de mobilidade, agora de 79 euros e de 59 euros para os estudantes." BE

Dizem ainda os bloquistas que as promessas habituais de campanha, os anúncios pomposos da negociação com o Governo Nacional, não passaram disso mesmo: um rol de promessas nunca cumpridas. "É preciso aliás muita vergonha na cara para o secretário do turismo e os deputados do PSD-M na Assembleia da República virem congratular-se e defender este modelo, que não serve os madeirenses e portossantenses", observam.

O PSD vendeu, mais uma vez, uma mentira e a prova disso é que quem precisar de viajar para o território continental vai continuar a pagar a totalidade do bilhete, seja ele de 300, 400 ou 500 euros.

Na referida nota, e para a próxima legislatura, o Bloco de Esquerda garante que voltará a exigir igualdade de tratamento entre todas e todos os cidadãos portugueses e que os madeirenses e portossantenses não sejam discriminados e paguem apenas o valor correspondente ao subsídio de mobilidade. Compete ao Estado garantir a continuidade territorial de todo o país e às regiões autónomas o cumprimento dessa premissa.