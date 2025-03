Mário Laginha deslumbrou em Santa Cruz

A 38.ª edição do Festival da Música da Madeira teve esta noite um dos seus pontos altos com o recital de piano jazz de Mário Laginha, concerto que decorreu no hotel Vila Galé, em Santa Cruz.

Mário Laginha revelou a sua maturidade musical numa inspirada abordagem às suas composições, destaca o Director Artistico do Festival de Música da Madeira, Norberto Gomes.

Na recta final do festival, onde este fim-de-semana estão agendados dois concertos formalmente diferentes mas com linguagens musicais muito próximas, Mário Laginha proporcionou, a solo, ontem à noite um recital com oito composições da sua inspiração para piano jazz.

“Foi uma noite deslumbrante de magia, de virtuosismo, de inspiração e generosidade na música que Laginha tinha para oferecer. Ao longo de mais de duas décadas, Mário Laginha tem vindo à Madeira com frequência, mostrando muitas das suas composições com a Orquestra Clássica da Madeira assim como em outras ocasiões”, refere Norberto Gomes.