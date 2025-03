A agitação marítima que se verifica desde a madrugada deste sábado na Madeira arrastou pedras para as promenades de Santa Cruz e dos Reis Magos, levando a autarquia a interditar à circulação pública alguns segmentos destes percursos.

No caso da praia dos Reis Magos, a forte ondulação galgou a zona de solário situada no lado leste, provocando danos no muro e na porta da estação elevatória existente no local. Os estragos ainda estavam a ser avaliados ao final da manhã deste sábado. A Câmara de Santa Cruz mobilizou para o local uma máquina e um camião para recolher o material inerte.

A vice-presidente da autarquia santacruzense, Élia Ascensão, que está a liderar os serviços de protecção civil municipal que acompanham esta situação, pediu à população para evitar as zonas mais expostas ao mar, uma vez que a maré cheia, prevista para as 14h00, poderá resultar no agravamento da agitação marítima.