Coreia do Norte envia mais 3.000 soldados para a Rússia

A Coreia do Norte enviou cerca de 3.000 militares para a Rússia, entre janeiro e fevereiro, para se juntarem às tropas que se confrontam com as ucranianas, disseram hoje militares sul-coreanos.

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou que os norte-coreanos também têm enviado mais mísseis, equipamento de artilharia e munições para ajudar a Rússia na guerra na Ucrânia, sublinhando que Coreia do Norte poderá aumentar o seu apoio com o envio de armas, dependendo da situação da guerra.

A Rússia e a Ucrânia concordaram recentemente com um cessar-fogo limitado, embora ambos os lados se tenham acusado mutuamente de violações da trégua.

O equipamento militar que a Coreia do Norte enviou para a Rússia inclui uma "quantidade considerável" de mísseis balísticos de curto alcance, obuses autopropulsados de 170 milímetros e cerca de 220 unidades de lançadores múltiplos de foguetes de 240 milímetros.

A Coreia do Norte já tinha enviado aproximadamente 11.000 militares para combater na guerra contra a Ucrânia, no seu primeiro envolvimento num conflito de grande escala desde a Guerra da Coreia de 1950-53.

De acordo com o Estado-Maior Conjunto sul-coreano cerca de 4.000 militares norte-coreanos foram mortos ou ficaram feridos.

O Serviço Nacional de Informação da Coreia do Sul atribuiu anteriormente as altas baixas norte-coreanas a prováveis dificuldades das tropas em se adaptarem aos 'drones' e outros elementos da guerra moderna.

As tropas norte-coreanas são ainda mais prejudicadas pelas táticas dos seus comandantes russos, que as enviaram para campanhas de ataque sem prestar apoio de retaguarda, informou o serviço de informação sul-coreano aos legisladores em janeiro.

Os oficiais militares e dos serviços de informação ucranianos consideram que os norte-coreanos estão a ganhar uma experiência crucial no campo de batalha, enviando um grande número de soldados para os combates na região russa de Kursk.

O relatório militar sul-coreano surgiu depois de o líder norte-coreano, Kim Jong-un, ter expressado o seu apoio inabalável à guerra da Rússia na Ucrânia durante um encontro com o secretário do Conselho de Segurança russo, Sergei Shoigu, na semana passada, em Pyongyang.

A guerra na Ucrânia começou em 2014 com a anexação da península ucraniana da Crimeia pela Rússia e, em 2022, os militares russos voltaram a invadir o território russo.