Francisco Gomes quer menos impostos e melhor mobilidade para a Madeira

O deputado Francisco Gomes, candidato do CHEGA às legislativas nacionais de 18 de Maio, reuniu com a Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF) para discutir diversas questões relacionadas com a actividade económica e empresarial da região.

Entre os temas abordados estiveram a criação de um sistema fiscal único, a necessidade de dar respostas aos desafios da mobilidade terrestre, a crise na habitação, o impacto do crescimento turístico na sociedade madeirense e a revisão do modelo de apoio às ligações aéreas, de forma a garantir que os cidadãos paguem apenas um valor fixo pelas passagens.

“A Madeira tem um enorme potencial económico e empresarial, mas está travada por um sistema fiscal que penaliza o investimento e por uma mobilidade aérea que torna as viagens incomportáveis para os madeirenses. O CHEGA quer mudar esse paradigma, apostando na captação de investimento, na redução da carga fiscal e na criação de condições para que as empresas prosperem", disse.

O deputado e candidato do CHEGA compromete-se, se for reeleito, a apresentar na Assembleia da República uma proposta de alteração ao Código Fiscal do Investimento da Região Autónoma da Madeira. O objectivo é facilitar a captação de investimento externo e aumentar a competitividade de todas as empresas madeirenses. Francisco Gomes também defende o estabelecimento de um novo modelo de subsidiação das passagens aéreas, que assegure que os cidadãos paguem apenas um valor fixo, sem prejudicar as companhias aéreas.

“A República tem de perceber que o desenvolvimento não se faz sufocando as empresas. As empresas precisam de margem para crescer, contratar e inovar, e os cidadãos têm direito a uma vida digna sem estarem esmagados pela carga fiscal e pelos custos de mobilidade. O Estado tem de deixar de ser um obstáculo ao crescimento económico e passar a ser um aliado do progresso", concluiu.