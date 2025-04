A CDU-Madeira formalizou esta sexta-feira a entrega da sua lista de candidatos às eleições para a Assembleia da República, no Tribunal do Funchal.

A candidatura tem como mandatário o advogado João Lizardo, que destacou as qualidades da equipa apresentada, descrevendo-a como "jovem, dinâmica, competente e trabalhadora", mas sobretudo "séria e comprometida" com a defesa dos direitos dos cidadãos da Região.

Herlanda Amado, cabeça-de-lista da CDU, sublinhou a combatividade, resistência e trabalho de todos os candidatos, afirmando que são reconhecidos nas empresas e locais onde actuam como "a voz dos que se sentem excluídos e à margem".

A candidata principal manifestou confiança no trabalho a desenvolver nas próximas semanas, referindo que a voz do povo só estará representada na Assembleia da República com "mais CDU" e lembrando que "nada está decidido", pois a Madeira elege 6 deputados.

Herlanda Amado reforçou ainda a importância do voto livre, afirmando categoricamente que "ninguém é dono do voto de ninguém" e que "só as pessoas podem decidir quem querem que as represente na Assembleia da República".

A CDU pretende focar a sua campanha na defesa de mais direitos para jovens e reformados, trabalho com direitos para todos os trabalhadores, melhores salários e rendimentos, além de melhorias nas áreas da habitação, saúde, educação, transportes e ambiente.