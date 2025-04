Albuquerque destaca "legado de diálogo inter-religioso" e "preocupação para com os mais pobres"

"O Papa Francisco deixou a vida terrena no tempo pascal, com um gesto inequívoco de Humanidade e sobretudo de Amor", afirmou hoje o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, numa mensagem de pesar partilhada nas suas redes sociais.

O Amor que reside nos gestos simples – de presença, de proximidade e da palavra, como o ocorrido no passado domingo, na Praça de São Pedro, para a Benção Pascal, apesar da sua fragilidade –, e que é ainda mais valorado e significativo neste tempo litúrgico, de promessa de vida ao Povo de Deus, e cujo testemunho deve ter uma dimensão e uma expressão quotidiana, através de gestos de humildade, à imagem e exemplo de Jorge Mario Bergoglio Miguel Albuquerque

Na mesma publicação, o chefe do executivo regional destacou o "legado de diálogo inter-religioso" e a "preocupação para com os mais pobres" como marcas do pontificado do Papa Francisco, falecido esta segunda-feira, 21 de Abril, aos 88 anos.

Miguel Albuquerque sublinha ainda a "humildade, simplicidade e dos seus reiterados pedidos de oração" do agora falecido Papa.

Francisco morreu hoje aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de Dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

O Papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. A última aparição pública foi no Domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.