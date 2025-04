Protocolo reforça cuidados a doentes de Alzheimer na Ribeira Brava

O Centro Social e Paroquial de São Bento e o Pestana Hotel Group assinaram esta tarde um protocolo que permitiu a expansão da Unidade de Alzheimer "O Dragoeiro", na Ribeira Brava. Com este acordo, a capacidade de internamento aumenta de 18 para 31 camas, reforçando de forma significativa a resposta social a uma das doenças neurodegenerativas mais prevalentes na Região.

A parceria concretizou-se através da aquisição, por parte do grupo hoteleiro, de um prédio devoluto situado em frente ao Centro Paroquial. O edifício será alvo de obras de reabilitação e adaptação para acolher a nova ala da unidade, num investimento superior a 1 milhão de euros, inteiramente suportado pelo Pestana Hotel Group no âmbito do seu programa de responsabilidade social Planet Guest.

A cerimónia contou com a presença de diversas entidades regionais, entre as quais o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e o presidente do Grupo Pestana, Dionísio Pestana. Este último destacou o simbolismo do apoio, sublinhando a sua ligação pessoal à Ribeira Brava, terra natal dos seus pais, e a importância de investir no cuidado e na dignidade das pessoas.

A Unidade de Alzheimer "O Dragoeiro" integra as valências do Centro Social e Paroquial de São Bento, uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) com vasta intervenção no concelho, que desenvolve respostas nas áreas de apoio domiciliário, estruturas residenciais para idosos, centros de dia, casa de abrigo e emergência alimentar, entre outras. Com esta ampliação, a instituição reforçou a sua capacidade de acolhimento e a qualidade dos cuidados prestados à população mais vulnerável.

Este protocolo constituiu um exemplo de articulação entre o sector social e o sector empresarial, com resultados concretos na promoção do bem-estar e da coesão social na Madeira.