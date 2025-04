Calheta SoundsCool já garantiu metade da lotação do festival

A segunda edição do Calheta SoundsCool promete encher de música, cor e solidariedade o Paul do Mar no próximo sábado, 3 de Maio, entre as 17 horas e as 2 da madrugada. O festival, promovido pela Câmara Municipal da Calheta, já atingiu 50% da lotação de bilhetes vendidos 'on-line' e espera superar as expectativas com uma proposta cultural vibrante e inclusiva.

Com entradas ao preço simbólico de 5 euros, cuja receita reverterá na íntegra para a Liga Portuguesa Contra o Cancro, o evento quer ser mais do que uma simples noite de festa: assume-se como um espaço de partilha, proximidade e apoio comunitário. Os bilhetes estão disponíveis através da plataforma Ticketline até sexta-feira, podendo também ser adquiridos à entrada do recinto no dia do evento.

O alinhamento musical reúne samba, salsa, reggae e funaná, prometendo envolver públicos de todas as idades num ambiente descontraído e acolhedor. Um dos momentos altos será a roda de samba fora do palco, logo após a atuação da primeira banda, que terá lugar no centro do recinto, aproveitando o pôr-do-sol do Paul do Mar como cenário privilegiado.

Além da vertente musical, o festival destaca-se pela oferta gastronómica com sabores brasileiros e pela presença de várias associações locais, como a Calheta Green, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, a Juventude Calhetense e a Via Ativa, que terão espaços próprios no recinto e cujas receitas beneficiarão diretamente estas instituições.

O Calheta SoundsCool faz parte de uma estratégia mais ampla de valorização e descentralização da cultura no concelho, com objectivos claros: dinamizar economicamente as freguesias do Paul do Mar e Jardim do Mar, atrair turistas fora da época alta e afirmar a Calheta como destino de cultura e lazer.

Com entrada acessível, espírito solidário e uma programação pensada para todos, o festival promete transformar o Paul do Mar num palco de celebração da música, da cultura e da comunidade.

Alinhamento

ABERTURA DE PORTAS

17H00

VENTANIA & AMOR

17h00 – 18h00

UPRISING REGGAE BAND

18H00 – 19h30

VENTANIA & AMOR

19h30 – 19h45

COLETIVO GIRA

(ATUAM FORA DO PALCO NO CENTRO DO RECINTO)

19H45 – 21h15

VENTANIA & AMOR

21h15 – 21h30

LA TREMENDA SONORA

21H30 – 23h00

VENTANIA & AMOR

23h00 – 23h15

FERRO GAITA

23H15 – 00h45

VENTANIA & AMOR

00h45 – 01h30

ENCERRAMENTO DE PORTAS

02H00