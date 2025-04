Candidato do Chega-Madeira alerta para êxodo de jovens e defende políticas de apoio à juventude

O deputado e candidato do Chega à Assembleia da República, pelo círculo da Madeira, Francisco Gomes, manifestou "profunda preocupação" com o que considera ser "um dos maiores dramas regionais e nacionais da actualidade": a emigração de jovens portugueses e o "empobrecimento estrutural do país".

Durante um encontro com jovens madeirenses, integrado nas acções de proximidade que tem promovido na Região Autónoma da Madeira, o parlamentar afirmou que Portugal está a perder os seus melhores recursos humanos, enquanto continua a aceitar fluxos migratórios que, na sua opinião, têm gerado pobreza, dependência e instabilidade social.

Francisco Gomes destacou que um terço dos jovens nascidos em Portugal já vive no estrangeiro, incluindo um terço das mulheres em idade fértil, números que considera reveladores do fracasso das políticas públicas nacionais.

"Estamos a perder o País. À custa de políticas económicas erradas, de cargas fiscais desumanas e de uma imigração descontrolada, estamos a expulsar os nossos jovens e a hipotecar o futuro. Isto é insustentável e exige uma mudança de rumo urgente!", declarou o deputado.

Como solução, o representante do Chega propõe medidas rigorosas de controlo da imigração, como a recuperação do SEF, a expulsão de imigrantes em situação irregular e a exigência de um período mínimo de cinco anos de descontos antes de qualquer acesso a subsídios estatais, para evitar que pessoas entrem no País apenas para beneficiar de apoios sociais.

O candidato referiu ainda que o seu partido defende políticas de apoio à juventude portuguesa, entre as quais a isenção de IRS até aos 35 anos, a abolição do IMI e do IMT na compra da primeira habitação e o combate ao desemprego, aos baixos salários e à precariedade laboral.

"Não há futuro sem uma aposta nos nossos jovens. E essa aposta faz-se com incentivos reais, com condições para que construam uma vida digna em Portugal e não com promessas que se evaporam a cada ciclo eleitoral", concluiu Francisco Gomes.