ADN-Madeira alerta para envelhecimento populacional e êxodo dos jovens

O cabeça-de-lista do ADN-Madeira, João Abreu, e a candidata número 3, Carolina Martins, lançaram um alerta contundente sobre o envelhecimento da população em Portugal e, em particular, na Madeira. Em comunicado divulgado hoje, os candidatos sublinharam a preocupante emigração de jovens qualificados como um factor crucial para a diminuição da população activa e o agravamento do cenário demográfico.

Carolina Martins enfatizou que a busca por melhores oportunidades no estrangeiro por parte dos jovens talentos portugueses está a esvaziar o País de capital humano essencial. Para inverter esta tendência e fazer face aos desafios demográficos, a candidata defendeu a implementação urgente de políticas eficazes que fomentem a natalidade, ofereçam suporte robusto às famílias e criem um mercado de trabalho com empregos bem remunerados para a juventude portuguesa.

As críticas às políticas implementadas nas últimas décadas foram um ponto central da comunicação do ADN-Madeira. João Abreu e Carolina Martins classificaram as soluções governamentais como "desesperadas, ineficientes e irresponsáveis". A importação de imigrantes em condições precárias foi particularmente visada, sendo apontada como uma prática que leva à exploração laboral ou à dependência de apoios sociais sem uma contribuição efectiva para a economia, especialmente em situações de ilegalidade.

Perante este quadro, o ADN-Madeira apresentou um conjunto de propostas concretas para revitalizar a demografia portuguesa:

Incentivos à Natalidade Reforçados: Aumento significativo das licenças de maternidade e paternidade para um mínimo de 18 meses para um dos pais e 9 meses para o outro, com remuneração integral. O objectivo é permitir que os pais dediquem mais tempo aos filhos nos primeiros meses de vida.

Reestruturação do Apoio às Famílias: Implementação de programas de apoio à parentalidade, acesso facilitado e a preços acessíveis a creches e jardins de infância de qualidade, e a adoção de horários de trabalho mais flexíveis para os pais, promovendo um melhor equilíbrio entre a vida profissional e familiar. As medidas visam incentivar especificamente a natalidade entre cidadãos portugueses.

Valorização e Retenção de Jovens Talentos: Criação de oportunidades de emprego de qualidade, com foco nos indivíduos com formação superior, incentivando-os a permanecer no País. O partido propõe atrair empreendedorismo competitivo capaz de gerar empregos bem remunerados e mais atractivos.

Protecção dos Direitos dos Trabalhadores: Endurecimento das punições para empregadores que prejudiquem mães durante a licença de maternidade e reforço da fiscalização das condições de trabalho para combater a exploração de trabalhadores, tanto nacionais quanto imigrantes.

Em conclusão, João Abreu e Carolina Martins reiteraram que o envelhecimento populacional é um desafio superável através de políticas responsáveis e eficazes. Apelaram ao governo para que adote medidas concretas que incentivem a natalidade, apoiem as famílias e construam um ambiente económico capaz de reter os jovens talentos, visando um futuro mais próspero e equilibrado para Portugal.