Chega defende “uso responsável” das verbas do Plano de Recuperação

O deputado do Chega à Assembleia da República, Francisco Gomes, defendeu que "as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) devem ser utilizadas pelo Governo Regional da Madeira para estimular a economia, aumentar a competitividade das empresas e dar resposta concreta aos desafios mais urgentes da sociedade madeirense, com especial destaque para a crise na habitação".

Francisco Gomes, que integra a Comissão de Acompanhamento do PRR da Assembleia da República, considera que o mesmo representa "uma última grande oportunidade para alavancar a economia regional e injectar competitividade nos sectores produtivos da Madeira".

"As verbas do PRR têm de ser geridas com responsabilidade e rigor. São recursos limitados e preciosos que não podem servir interesses paralelos ou privados com ligações ao poder político. Isso seria trair o interesse público e desperdiçar uma oportunidade histórica para a nossa Região", reforçou o parlamentar citado em nota de imprensa.

O deputado alertou ainda para o "risco" de o governo regional aplicar estas verbas em "projectos de utilidade questionável", em vez de apostar em áreas prioritárias, apontando como exemplos "o apoio às empresas locais, a criação de emprego e soluções para o problema estrutural da habitação".

"O PRR não pode ser um pretexto para alimentar redes de influência ou iniciativas duvidosas. Tem de ser uma ferramenta para melhorar a vida das pessoas, dinamizar a economia e apoiar quem, todos os dias, cria valor, cria emprego e mantém viva a Madeira", enfatizou Francisco Gomes.