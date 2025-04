O novo passe 'Giro' já pode ser carregado nos agentes Payshop, embora numa fase de teste piloto.

O arranque desta funcionalidade vai ser gradual, devendo ser aumentada a rede de agentes espalhos pela Região, tanto na Madeira, como no Porto Santo, conforme fez saber a TIIM – Transportes Integrados Intermodais da Madeira, S.A. em comunicado.

A empresa pública é responsável pela implementação desta medida, uma vez que tem a seu cargo o novo sistema de bilhética regional, sob coordenação do IMT – Instituto de Mobilidade e Transportes, IP-RAM. O objectivo passa, referem, por "não só reduzir significativamente as filas de espera nos dias de carregamento, como também permitir aos utilizadores, carregar os seus passes em horários mais alargados e em estabelecimentos mais próximos das suas residências ou locais de trabalho".

Com a integração dos agentes Payshop, presentes em todos os concelhos da Madeira e Porto Santo, a rede de vendas será significativamente ampliada no decorrer do próximo mês, contribuindo para que o processo de carregamento dos passes mensais decorra de forma mais conveniente para os passageiros.