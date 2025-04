“A agricultura não pode continuar a ser tratada como um sector menor", diz Chega

No âmbito da auscultação e proximidade com os profissionais do sector primário na Região Autónoma da Madeira, o deputado do Chega à Assembleia da República, Francisco Gomes, reuniu-se com um apicultor e agricultor que se dedica às produções de papaia e cana-de-açúcar.

Durante o encontro, o deputado ouviu directamente alguns dos desafios que hoje condicionam a produção agrícola regional, nomeadamente "as dificuldades no acesso aos apoios, a carga burocrática excessiva e a necessidade de valorizar produtos tradicionais que são parte da identidade económica e cultural da região". Em nota emitida, o parlamentar defende que "a agricultura não pode continuar a ser tratada como um sector menor".

"Os agricultores precisam de apoio real, menos burocracia, acesso a fundos em tempo útil e reconhecimento do seu contributo para a soberania alimentar do país", aponta Francisco Gomes.

O deputado madeirense recorda que o Chega tem apresentado e defendido propostas concretas para o sector, entre as quais "a agilização atempada dos fundos europeus, a remoção de entraves legislativos que penalizam a iniciativa privada, a defesa da competitividade da produção regional e nacional, a priorização da comercialização dos produtos agrícolas madeirenses e portugueses e o apoio às atividades tradicionais através da redução de taxas e encargos".