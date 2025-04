E-Redes alerta que previsão de reposição da eletricidade pode ser prolongada

A E-Redes alertou hoje que a previsão de reposição da eletricidade se mantém indefinida e pode ser prolongada, sem adiantar uma estimativa.

"Face aos problemas da rede que persistem a previsão de reposição da energia mantém-se indefinida e poderá ser prolongada", informou a operadora da rede de distribuição de energia elétrica em Portugal continental, em comunicado.

A E-Redes reiterou que o fornecimento de eletricidade em Portugal está a ser afetado por constrangimentos a montante da rede de distribuição, na rede de muito alta tensão em Espanha.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.