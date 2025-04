“A educação não pode ser considerada um luxo, mesmo que seja a de um cão”

Na entrevista semanal, publicada todas as quintas-feiras no canal do DIÁRIO, presente no YouTube, Tânia Marinho deu a conhecer a importância do treino canino e que impacto pode ter na qualidade de vida do animal, mas também na do seu dono, porque proporciona ao último “competências que lhe permite comunicar de uma forma simples e clara, tornando a relação que existe entre ambos muito mais saudável”.

Questionada sobre se este serviço ainda é encarado como um luxo ou se já é visto como uma necessidade, a treinadora afirmou que ainda “há quem pense que serve para ensinar truques, como se fosse para o circo”, quando a realidade não poderia ser mais distante dessa ideia preconcebida, porque “os cães gostam de se sentir úteis e, em matilha todos têm uma tarefa, seja cuidar, proteger ou caçar”.

“Se trabalharmos com um cão, seja a ensinar um comando, seja um senta ou deita, vamos estar não só a brincar com eles, mas a fazê-los sentirem-se úteis e mais focados em nós”, referiu.

Tânia Marinho explicou que o paradigma da educação de um cão mudou ao longo dos anos, tornando-se mais permissivo, sublinhando, no entanto, a importância de “não esquecer que estamos a falar de animais, não de uma criança, nem de um bebé”, alertando para os riscos da humanização dos cães.

Por mais que a psicologia canina possa estar muito próxima da psicologia infantil em algumas coisas, estamos a falar de animais. Se colocarmos a nossa carga emocional toda em cima de um animal, muitas vezes ele não vai saber lidar com isso e, vai acabar por começar a ter comportamentos reactivos ou excitados, em função da forma como nós comunicamos com ele, muito permissiva, sem regras ou limites. Tânia Marinho

A treinadora canina deixou a profissão de professora de matemática e uma experiência no sector empresarial para se dedicar ao ensino de cães, uma paixão que foi crescendo nos últimos 15 anos, após ter adoptado a sua cadela Lisa e precisar de recorrer a estes serviços.

Tânia Marinho decidiu trazer para a Madeira o projecto Dogland, que conheceu em Braga e que lhe permitiu adquirir a maioria dos seus conhecimentos, numa formação intensiva que a fazia trabalhar diariamente com mais de 40 cães.

Saiba quais são os erros mais comuns que os donos cometem, que mitos são associados aos cães e que dicas deixa a treinadora, que explicou ainda como pode ensinar o seu cão a girar, demonstrado pelo seu assistente de quatro patas, Panado.