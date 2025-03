"Assumirei com toda a honra o meu lugar de deputado"

Paulo Cafôfo não quer estar "a repetir sempre aquilo que disse na noite das eleições" sobre o seu futuro político, mas deixou hoje uma garantia aos jornalistas: vai assumir "com toda a honra" o lugar de deputado na Assembleia Legislativa da Madeira e promete "liderar o partido em dois processos eleitorais que são muito importantes", neste caso Legislativas nacionais e Autárquicas.

"Gostaria de, pela última vez, falar neste assunto, porque não posso em cada entrevista que faço estar sempre a repetir aquilo que disse na noite das eleições, de que processos internos só depois dos processos eleitorais e, portanto, o partido estará concentrado, focado, mobilizado nos desafios que temos pela frente, que são difíceis", atirou o líder dos socialistas, que não se mostra minimamente preocupado com as vozes dissonantes de alguns militantes.

PS-Madeira passou a terceira força política na Região. Foto ASPRESS

Com vários apelos para que se afaste da liderança do PS-Madeira desde o pesadelo que viveu na noite de 23 de Março, Paulo Cafôfo tinha resposta guardada, dando a entender que apenas conta com aqueles que o ajudaram.

"Todos os militantes merecem destaque e aqueles que merecem mais destaque são aqueles que nunca falham à chamada quando o partido tem um desafio ou está em dificuldade. E eu vi e vejo sempre muitos militantes de destaque na rua e vi muitos militantes de destaque que me acompanharam nesta campanha eleitoral", ripostou.

Paulo Cafôfo tem sido pressionado por algumas figuras para abandonar a liderança do PS-Madeira. Foto ASPRESS

Eu já disse o que tinha a dizer. Estamos concentrados nas eleições para a Assembleia da República e nas eleições Autárquicas e, portanto, eu estarei a trabalhar com muita intensidade e não estarei a trabalhar com menos vontade do que aquela que tenho trabalhado até agora. Paulo Cafôfo, líder do PS-Madeira

Governo com “erros de casting” e sem garantias de competência para resolver problemas dos madeirenses O PS-Madeira considera que o novo elenco governativo hoje conhecido não dá garantias de competência para resolver os problemas da Madeira. Algo que, entende Paulo Cafôfo, era mais do que exigível, tendo em conta as condições políticas alcançadas com o acordo assinado entre o PSD e o CDS.

Declarações de Paulo Cafôfo depois de reunir, este sábado, a Comissão Política Regional para analisar os resultados eleitorais e, essencialmente, aprovar a lista de candidatos a deputados na Assembleia da República. Emanuel Câmara, como já foi tornado público, é cabeça-de-lista.

"Esta lista, particularmente o nosso cabeça-de-lista, é a melhor escolha do partido, até porque é uma imagem do próprio partido de quem luta incansavelmente na defesa maior dos interesses das pessoas. E é neste contexto que nós precisamos de um candidato que possa representar os valores do Partido Socialista, mas também a defesa dos madeirenses na República. O Emanuel tem um percurso político que fala por si e eu não conheço ninguém que defenda melhor a sua terra do que o Emmanuel Câmara. E, por isso, estou convicto de que será a pessoa certa para encabeçar esta lista do PS-Madeira à República", indicou.

Comissão Política Regional reuniu hoje na sede do partido, na Rua da Alfândega.

Emanuel Câmara cabeça-de-lista do PS à Assembleia da República O presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz e ex-líder do PS-M,, será o cabeça-de-lista do partido pela Madeira nas eleições legislativas nacionais de 18 de Maio. O anúncio foi feito, à RTP-M, por Paulo Cafôfo.

Emanuel Câmara encabeça a lista a São Bento, seguindo-se Sofia Canha, Gonçalo Jardim, Patrícia Agrela, Nilson Jardim e Catarina Nuna.

No caso do autarca, Paulo Cafôfo garante que vai cumprir o mandato de presidente na Câmara Municipal do Porto Moniz até ao fim.