Mau tempo provocou mais 4 ocorrências até ao meio-dia

Desde a última actualização do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, foram registadas mais quatro ocorrências na Madeira, provocadas pela Depressão 'Nuria'.

No mais recente balanço, feito ao meio-dia, soma-se agora um total de 11 ocorrências desde as 00h00 desta quinta-feira, sendo que entre os incidentes mais significativos, destacam-se a afetação de estruturas (5), desabamento de estruturas edificadas (1), sinalizações de perigo (3) e movimentos de massa (2).

A ocorrência com maior relevância ocorreu com a "afetação por lamas no Parque de Estacionamento do Jardim/Ponta do Sol", tendo já sido reposta a normalidade.

Para lidar com estas diferentes situações, foram mobilizados 35 operacionais e 14 meios terrestes.

No que diz respeito à distribuição das ocorrências por município, Santa Cruz registou 5 situações, seguido da Ponta do Sol com 3, e Câmara de Lobos, Ribeira Brava e Funchal, todas com uma ocorrência.

As autoridades mantêm-se em alerta e recomendam precaução à população devido à instabilidade climática.