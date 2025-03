Programa 'Juventude Ativa' de Câmara de Lobos conta 31 vagas

O programa 'Juventude ativa', promovido pela Câmara Municipal de Câmara de Lobos, conta, este ano, com um total de 31 vagas, sendo que as inscrições decorrem entre os dias 1 e 30 de Abril. Há ainda a novidade de duas opções de candidatura.

Os jovens vão poder ser colocados em 15 entidades acolhedoras sedeadas no concelho, na opção de monitor de campo de férias ou na opção de actividades diversas (administrativas, atendimento ao público, apoio a crianças, jovens e idosos).

Os interessados em participar têm de ter entre 17 e os 25 anos, à data da inscrição, que será realizada on-line, mediante o preenchimento de formulário disponível na página oficial da Câmara Municipal de Câmara de Lobos ou no “QR Code” do respectivo cartaz devendo os documentos solicitados ser enviados posteriormente por email.

As actividades decorrem nos meses de Julho e Agosto, sendo que o período de ocupação dos jovens não excederá 6 horas diárias, com limite máximo de 30 horas semanais. Além disso, todos os jovens colocados no âmbito deste programa terão direito a seguro de acidentes pessoais, a uma compensação monetária no valor de 500€/mês (monitor de campo de férias) e 12,60€/dia (actividades diversas) e a um certificado de participação.

Desde 2018, e ao longos dos 6 anos em que a autarquia promove esta iniciativa, apenas interrompida em 2020 devido à pandemia Covid-19, 167 jovens já tiveram contacto com a realidade laboral.