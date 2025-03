PSP detém 3 suspeitos por tráfico de droga e apreende bens furtados em Câmara de Lobos

O Comando Regional da PSP anunciou, esta tarde, a detenção em flagrante delito de três homens, com idades compreendidas entre os 27 e os 40 anos, naturais e residentes no concelho de Câmara de Lobos, pelo crime de tráfico de estupefacientes. A detenção ocorreu no âmbito de uma investigação levada a cabo pela Divisão Policial de Câmara de Lobos, a qual já perdurava há mais de três anos, a qual culminou com a detenção dos suspeitos, na sequência do cumprimento de mandados de busca e apreensão emitidos pela autoridade judiciária.

A operação policial desenrolou-se ao no início da manhã de terça-feira. Foram apreendidas 14 doses individuais de heroína, 571 doses individuais de haxixe, 50 doses individuais de “Alpha PHP” (vulgo 'bloom') e ainda 218 euros em dinheiro cuja origem ser de proveniência ilícita. No decurso das buscas foram ainda sinalizados diversos artigos - ferramentas, berbequins, rebarbadoras, uma Playstation, entre outros - sobre as quais sobre os quais recaem suspeitas de serem fruto do crime de receptação. "Confirmam-se assim uma vez mais as suspeitas de tráfico, uma vez que estes artigos eram furtados pelos consumidores e utilizados como forma de pagamento em troca de doses de estupefaciente", avança o comunicado divulgado pela PSP.

Após apresentação às autoridades judiciárias. foi aplicada a estes três arguidos a medida de coacção de termo de identidade e residência.

O Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública aproveita a ocasião para alertar a população para os efeitos nefastos para a saúde que advêm da utilização de substâncias estupefacientes e/ou psicoactivas sintéticas potenciadoras de graves alterações comportamentais, reafirmando o seu compromisso na luta contra o narcotráfico.