Presidente da UEFA diz ser "má ideia" ter 64 seleções no Mundial2030

O presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, considerou hoje que a possibilidade de aumentar o número de seleções para 64 no Mundial2030 de futebol, que vai decorrer em Portugal, Espanha e Marrocos, é "uma má ideia".

"Acho que não é uma boa ideia para o Campeonato do Mundo em si e também não é uma boa ideia para eliminatórias e o calendário da UEFA", afirmou Ceferin em conferência de imprensa, em Belgrado, durante o 49.º congresso da UEFA.

A ideia de aumentar para 64 seleções o número de participantes no Mundial2030 surgiu em 05 de março, na reunião do Conselho da FIFA, do qual Ceferin faz parte, e foi lançada pelo presidente da Federação Uruguaia de Futebol, Ignacio Alonso.

"Fomos todos apanhados de surpresa. Ninguém sabia que esta proposta ia ser lançada", confessou o dirigente esloveno.

Após o encontro, a FIFA adiantou que tem o dever de analisar essa possibilidade, mas nunca especificou a sua posição, nem do presidente Gianni Infantino.

O Mundial2030 será o primeiro torneio a decorrer em três continentes, com Argentina, Uruguai e Paraguai a receberem igualmente jogos devido à celebração do centenário.

O aumento de participantes em Campeonatos do Mundo já aconteceu para a próxima edição, que será em 2026, nos Estados Unidos, Canadá e México, passando de 32 para 48 seleções.