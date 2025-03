Ex-combatentes da Madeira encontram-se no Porto Moniz

A Igreja Paroquial das Achadas da Cruz foi o local escolhido para o 84.º Encontro do Agrupamento Mensal dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar (AMMMSU).

Depois de, no passado dia 2 de Março, se terem reunido na Igreja Paroquial do Carvalhal (na Ponta do Sol), os antigos militares irão reencontrar-se em Abril, no concelho do Porto Moniz.

Os antigos militares, naturais da Madeira e seus familiares estão convidados a participar nesta homenagem de gratidão por aqueles que defenderam a integridade da nossa Pátria no Ultramar (1961-1975). Incluímos também os militares que serviram na Índia (1954-1961). A despesa do almoço é compartilhada por todos. As famílias e amigos, podem participar. Todas as recomendações das autoridades de saúde(DGS) e do Governo Regional estarão acautelada. As pessoas que tiverem familiares no Ultramar e que estejam no estrangeiro podem contactar para o referido número para fazerem parte do historial Pe. António Francisco Gonçalves Simões

A inscrição para o evento deverá ser efectuada até dia 4 de Abril, através do seguinte contacto telefónico: 968 041 678.

Haverá um autocarro que parte: de Machico às 08h30, de Santa Cruz às 08h45, do Funchal (junto da GNR) às 09h00, de Câmara de Lobos (Ponte dos Frades), às 09h30.

O programa é o seguinte:

11h00 Missa na Igreja Paroquial das Achadas da Cruz (Concelho do Porto Moniz)

11h45 Homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar. Esta cerimónia será realizada na Igreja no fim da missa.

Às 13h00 Almoço no restaurante 'O Domon', que fica localizado em S. Vicente.