Início da guerra tarifária afunda bolsas europeias

O início da guerra tarifária desencadeada pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levou as bolsas europeias a abrirem com quedas de cerca de 2%, seguindo a tendência das bolsas asiáticas, que fecharam com fortes descidas.

Às 09:20 em Lisboa, o EuroStoxx 600 estava a recuar 1,38% para 529,49 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt desciam 1,12%, 1,65% e 1,71%, respetivamente, enquanto as de Madrid e Milão se desvalorizavam 1,04% e 1,65%.

A bolsa de Lisboa mantinha a tendência da abertura e às 09:20 o principal índice, o PSI, subia 0,57% para 6.997,54 pontos.

Na abertura do mercado, com o euro a valorizar-se fortemente face ao dólar, com uma subida de 1,19%, e a cotar-se a 1,096 unidades, a bolsa europeia que mais caiu na abertura foi a de Milão, 2,84%, seguida de Frankfurt, 2,77%; Paris, 2,14%; Madrid, 1,52%; e Londres, 1,34%.

As tarifas de 25% sobre os automóveis, camiões ligeiros e peças automóveis exportados para os EUA já entraram em vigor hoje, enquanto a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já afirmou que a Europa está "pronta a responder" à imposição de tarifas e está a trabalhar em novas medidas.

Na Ásia, o principal índice da Bolsa de Tóquio, o Nikkei, caiu 2,77% depois do anúncio das tarifas por Trump, enquanto o índice de referência da Bolsa de Xangai perdeu 0,24%, o da de Shenzhen cedeu 1,4% e o Hang Seng, prestes a fechar, caiu quase 2% e o índice de referência da Bolsa de Seul, o Kospi perdeu 0,76%.

Em resposta à guerra tarifária, a China afirmou que "o protecionismo é um beco sem saída".

Trump anunciou uma tarifa de base de 10% sobre todas as importações dos EUA, que aumenta em função das medidas pautais e não pautais; entraram também em vigor tarifas de 25% sobre automóveis, camiões ligeiros e peças automóveis importados pelos EUA.

Após a adoção da sua política tarifária, muitos dos líderes dos países afetados já ameaçaram retaliar, o que pressagia, salvo bom senso e negociações, uma guerra comercial generalizada, o "pior cenário possível" para os mercados acionistas mundiais, observam analistas da Link Securities citados pela Efe.

Os futuros de Wall Street estão a cair cerca de 3% nos seus principais índices, com o Dow Jones Industrials a ceder 2,35%, o S&P 500 a cair 2,96% e o Nasdaq a recuar 3,34%, depois de terem terminado na quarta-feira com ganhos de 0,56%, 0,67% e 0,87%, respetivamente.

Nas matérias-primas, o ouro caiu 0,38% para 3.122 dólares por onça.

Os preços do petróleo continuam a descer acentuadamente, com o Brent, a referência na Europa, a cair 3,24% para 72,53 dólares por barril, enquanto o US West Texas Intermediate (WTI) também está a cair 3,40% para 69,27 dólares antes da abertura oficial do mercado.

A bitcoin desce 2,71% para 83.334 dólares.