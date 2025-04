Congestionamento de 5 km devido a tráfego intenso

O piso molhado, mas também o vento, e ainda a falta de visibilidade nalgumas zonas, poderá vir a complicar ainda mais a vida de quem se desloca de carro nesta manhã de quinta-feira, nomeadamente na Via Rápida. Neste momento, a fila cresce e já vai acima dos 4 km de extensão.

Em poucos minutos, entre as 7h30 e antes das 8h00 o congestionamento devido a tráfego intenso passou de 1 km para 2 km, depois para 4 e agora já vai acima dos 5 km no sentido Machico - Ribeira Brava entre os km 21 e 25,5 km.

Mas há sinais evidentes que este congestionamento irá estender-se além da zona de influência da Cancela, onde normalmente tudo começa. Já passado das 8h00, a 'Infovias' dá indicação de novo congestionamento já com mais de 2 km, no mesmo sentido, mas no sublanço Pestana Júnior - Boa Nova.

Também na estrada do Aeroporto, com foco na Cancela, que junta fluxo de trânsito da Camacha e do Caniço, está bastante condicionado, também por obras intermináveis. Isto sem esquecer a zona da Pena, por causa da Estrada Luso-Brasileira em obras, e ainda a zona do Hospital, sempre condicionada pelo forte trânsito matinal.