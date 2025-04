Um morto na província de Luanda após chuvas intensas

Uma pessoa morreu na província de Luanda, Angola, na sequência do desabamento de uma parede, após as chuvas intensas que se registam desde esta madrugada, avançou hoje o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros.

Segundo Wilson Baptista, além de ruas alagadas e inundações, que limitam a circulação, há "a lamentar a morte de uma menor, de 14 anos, no município da Samba, no bairro do Morro da Luz, por conta do desabamento da parede da residência em que se encontrava a dormir".

Wilson Baptista, que falava à Televisão Pública de Angola (TPA), referiu que foi emitido alerta amarelo pelo Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica para algumas províncias, particularmente no norte do país, sendo Luanda, capital angolana, a região que registou chuvas com maior intensidade ao longo da madrugada.

O porta-voz dos bombeiros apelou aos cidadãos a não se movimentarem devido às vias intransitáveis, "uma medida de autoproteção" até que os níveis de alagamento reduzam e haja "condições de segurança para uma circulação rodoviária adequada".

"O nosso apelo vai no sentido de [as pessoas] se manterem alertas, em particular, as crianças, mantê-las dentro de casa, para aquelas zonas em que a situação de instalação elétrica não é a mais a adequada, desliguem a energia. Mesmo se a chuva parar as paredes ainda continuam húmidas e isto é uma condição suficiente para a condução de corrente elétrica, o risco de eletrocussão está presente", avisou.