Novos estatutos do Instituto de Mobilidade e Transportes aprovados na quarta-feira

O secretário regional de Equipamentos e Infraestruturas, Pedro Rodrigues, realizou na manhã desta quinta-feira uma visita oficial às instalações do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), acompanhado pelo novo presidente do organismo, João Pedro Sousa.

Durante a visita, que teve como objectivo conhecer as instalações e os profissionais do Instituto recentemente criado, o secretário regional destacou o "compromisso do Governo Regional em promover a melhoria contínua das condições de mobilidade e uma maior eficiência na resposta aos utentes, residentes e turistas, garantindo a continuidade na integração do modelo de transporte terrestre urbano e interurbano de forma integrada, intermodal e sustentável".

Pedro Rodrigues anunciou também que os novos estatutos do IMT foram aprovados na quarta-feira. O diploma pretende estruturar a organização e funcionamento do Instituto com base em critérios de eficácia, eficiência, economicidade e celeridade, estabelecendo um modelo organizacional adequado às políticas do sector.

Criado em Dezembro de 2024, o IMT-RAM integra agora as funções anteriormente atribuídas à Direcção Regional dos Transportes e da Mobilidade Terrestre, além de assumir atribuições que pertenciam à antiga Direcção Regional de Economia e Transportes Terrestres. O Instituto incorpora ainda as funções do Instituto da Mobilidade e Transportes nacional, da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT).