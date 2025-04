Presidente da Fundação JMJ 2023 agradece "exemplo de coragem e fé" de Francisco

O presidente da Fundação JMJ Lisboa 2023 e bispo auxiliar de Lisboa, Alexandre Palma, agradeceu hoje o "exemplo de força, coragem e fé" que o Papa Francisco deixou a toda a Igreja.

Numa nota sobre a morte do Papa Francisco, ocorrida hoje aos 88 anos, no Vaticano, o bispo que sucedeu ao cardeal Américo Aguiar à frente da Fundação JMJ Lisboa 2023, recordou a presença do pontífice em Portugal para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e "a importância da mensagem de esperança, alegria e paz deixada, naquela que foi a última" JMJ do seu pontificado.

"Obrigado, Papa Francisco! Na JMJ, em Portugal e em Lisboa, fizeste-te peregrino connosco, convocaste-nos para a urgência de transformar o mundo em Casa Comum, comprometeste-nos a construir a Igreja como caminho para todos, (...) semeaste com todos os jovens uma semente de Esperança", escreveu Alexandre Palma na mensagem enviada à agência Lusa.

O Papa Francisco morreu hoje aos 88 anos, de AVC, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer. O papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.

Portugal decretou três dias de luto nacional.