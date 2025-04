ISAL promove conferência 'Tour Senses' e inaugura polo da Bienal de Gaia

O Instituto Superior de Administração e Línguas – ISAL acolhe, no próximo dia 30 de Abril de 2025, a 4ª edição da 'Tour Senses – Regional Conference', uma iniciativa que une uma exposição de artes plásticas a uma conferência académica, promovendo o diálogo entre a arte e a ciência na sociedade contemporânea.

O evento é organizada pela turma do 1.º ano da Licenciatura em Turismo, no âmbito da unidade curricular de Organização e Gestão de Eventos, sob coordenação do docente Diogo Goes, director de Departamento de Ciências Sociais e Humanas no ISAL.

A ocasião marca também a abertura oficial do Polo do Funchal da 6.ª Bienal Internacional de Arte de Gaia 2025 – Bienal de Causas, mostra que irá estar patente ao público entre 30 de Abril e 26 de Maio.

Sob o mote da "arte como forma de intervenção e consciência social", a Bienal chega à Madeira reunindo artistas cujas obras exploram “temáticas transformadoras”.

A exposição, que será inaugurada na próxima quarta-feira, pelas 18h30, contará com uma dezena de obras da autoria de Adónis Galvão, Agostinho Santos, Diogo Goes, Fátima Spínola e Gonçalo Ferreira de Gouveia.

A bienal, com direcção artística de Agostinho Santos (doutor em Museologia) é uma iniciativa da Artistas de Gaia, Cooperativa Cultural, com o apoio do Município de Gaia e contando com a parceria do ISAL.

A programação do evento contempla ainda a conferência do professor universitário Gonçalo Ferreira de Gouveia – Doutor em Estudos da Arte – intitulada 'Diálogos entre a Arte e Ciência', sob moderação de Diogo Goes e presidida por Sancha de Campanella, vice-directora geral do ISAL.

A organização do evento refere que a escolha deste mês de Abril para abertura da programação "reflecte a intenção de alinhar este evento com diversas comemorações internacionais particularmente relevantes", como sejam o Dia Mundial da Criatividade e Inovação (21 de Abril) e o Dia Internacional do Multilateralismo e da Diplomacia para a Paz (24 de Abril). "Tal opção confere ao evento um enquadramento temático coerente com os seus objetivos de reflexão crítica, sensibilização e responsabilidade social", acrescentam.

Neste contexto, 'Tour Senses – Regional Conference' afirma-se como "uma plataforma de convergência entre o pensamento artístico e a investigação académica, promovendo valores de cooperação, pensamento crítico e transformação cultural".

A entrada é livre.