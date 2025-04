REN faz conferência de imprensa às 20 horas

A REN - Redes Energéticas Nacionais vai fazer uma conferência de imprensa às 20:00 sobre o corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês.

As explicações vão ser dadas pelo administrador da empresa, João Faria Conceição, confirmou à Lusa fonte oficial da gestora das redes elétricas nacionais.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.