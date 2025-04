Jardim foi sempre cabeça-de-lista à República enquanto presidente do PSD?

Decorre a (pré) campanha para as eleições legislativas antecipadas para a Assembleia da República de 18 de Maio próximo. Pela segunda vez, o PSD (PSD/CDS) apresenta como cabeça-de-lista Pedro Coelho, ex-autarca em Câmara de Lobos. A opção do PSD não levanta grandes críticas, pelo candidato em si, mas, ainda assim, gera alguns reparos, pelo facto de a lista não ser simbolicamente encabeçada pelo líder do partido.

Dentro do PSD e fora há quem critique Miguel Albuquerque por se resguardar, como de resto, de alguma forma, ao não aparecer nos cartazes, o fez nas últimas eleições legislativas regionais.

Ao DIÁRIO, um leitor contrapõe o facto de Miguel Albuquerque, enquanto presidente do PSD, ter sido cabeça-de-lista uma vez, enquanto Alberto João Jardim ter sido sempre. Será verdade o que afirma o leitor?

Para a verificação da veracidade do afirmado recorremos aos mapas oficiais dos resultados das eleições legislativas nacionais, desde 1976 até 2024, e à lista oficial de candidatos ao acto eleitoral de Maio próximo.

Contando já com as eleições de 28 de Maio de 2025, existiram 18 eleições para a Assembleia da República, desde o 25 de Abril. Nesses actos eleitorais, Alberto João Jardim foi cabeça-de-lista do PSD oito vezes e Miguel Albuquerque uma.

Como, desde logo, se depreendeu, Alberto João Jardim, que chegou à presidência em 1978, não foi sempre cabeça de lista dos social-democratas (PPD/PSD), nas eleições para a Assembleia da República. Mas, vejamos o ritmo das candidaturas.

O primeiro cabeça-de-lista do PPD na Madeira, nas eleições de 25 de Abril de 1976, foi José António Camacho, que já tinha experiência de Assembleia da República, ao ter integrado a Assembleia Constituinte.

Três anos depois, nas eleições de 2 de Dezembro de 1979, o partido apresentou José Maria da Silva como n.º 1 da lista e, menos de um ano depois, nas eleições de 5 de Outubro de 1980, o mesmo lugar foi ocupado por Correia de Jesus. Este haveria de fazer um pequeno interregno, como cabeça de lista, nas eleições de 25 de Abril de 1983. Nessas, o primeiro lugar da lista foi ocupado pelo médico Nélio Mendonça.

Passados dois anos, nas eleições de 5 de Outubro de 1985, Correia de Jesus voltou a ser cabeça-de-lista, pela segunda e última vez. Daí em diante, a começar nas eleições de 19 de Julho de 1987, o primeiro lugar das listas do PSD, pelo círculo da Madeira, foi sempre ocupado por Alberto João Jardim, ainda que nunca se tenha sentado na bancada do partido no parlamento nacional, por desempenhar as funções de presidente do Governo Regional.

Jardim deixou de ser cabeça-de-lista, nas primeiras eleições para a Assembleia da República em que já não era presidente do PSD. Nem cabeça-de-lista, nem candidato.

No ‘reinado’ de Miguel Albuquerque, eventualmente para marcar uma cisão com as práticas políticas do seu antecessor, o então novo presidente do PSD optou por nem integrar a lista do partido à Assembleia da República.

Nas eleições de 4 de Outubro de 2015, esse papel coube à advogada Sara Madruga da Costa. Foi a única vez em que isso aconteceu, apesar de se ter mantido na lista de candidatos, nos actos eleitorais posteriores.

Nas eleições seguintes, de 6 de Outubro de 2019, Miguel Albuquerque chamou a si, pela primeira e única vez, a função de cabeça-de-lista à Assembleia da República. O resultado não foi famoso. O PSD elegeu três deputados e o PS outros três. Mas os social-democratas mantiveram os mesmos três mandatos de 2015.

Nas eleições seguintes, a 30 de Janeiro de 2022, Albuquerque optou por não voltar a ser cabeça-de-lista, oferecendo esse lugar a Sérgio Marques, que havia afastado de n.º 2 do Governo Regional. O resultado foi idêntico ao anterior. Três deputados para o PSD e três para o PS.

Nas eleições de 10 de Março de 2024, Pedro Coelho deixa a Câmara Municipal de Câmara de Lobos e encabeça a lista de candidatos do PSD-Madeira à Assembleia da República. O partido voltou a ser o mais votado e obteve três deputados, contra dois do PS, numa lista encabeçada por Paulo Cafôfo. O Chega elegeu o outro de seis deputados.

Como se constata, Alberto João Jardim não foi sempre o cabeça-de-lista nos tempos em presidiu ao PSD na Madeira. Por outro lado, é verdade que Miguel Albuquerque o foi uma vez. Tendo em conta esta realidade, avaliamos a afirmação do leitor como falsa.