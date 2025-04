Adiados jogos das I e II Ligas de futebol

O jogo Casa Pia-Estoril Praia, da 31.ª jornada da I Liga, e os dois encontros da II Liga previstos para hoje foram adiados devido à falha generalizada de energia, anunciou a Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

"Devido à falha de energia que afetou Portugal continental, assim como vários países da Europa, os jogos previstos para esta segunda-feira, referentes às jornadas 31 da Liga Portugal e da Liga Portugal 2, foram adiados para data a anunciar assim que a situação esteja normalizada".

O encontro Casa Pia-Estoril Praia, como início previsto para as 20:15, deveria encerrar a 31.ª jornada da I Liga, enquanto na II Liga, estavam previstos, ambos com início às 18:00, os encontros Benfica B-Mafra, e Desportivo de Chaves-Alverca.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.