Presidente da República fala ao país hoje às 20 horas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai falar hoje ao país, às 20:00, sobre a morte do Papa Francisco, divulgou a Presidência da República.

"O Presidente da República falará hoje ao país, sobre a morte do Papa Francisco, pelas 20:00", lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

O Papa Francisco morreu hoje aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Jorge Maria Bergoglio foi eleito como sucessor de Bento XVI em 13 de março de 2013.

Assumindo o nome de Francisco I, foi o primeiro Papa jesuíta e o primeiro sul-americano a liderar a Igreja Católica. O seu pontificado foi marcado pelo combate aos abusos sexuais, pelas guerras e pela pandemia de covid-19.

Recentemente, o papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera da sua morte.

Há dois meses, Marcelo Rebelo de Sousa anunciou que planeava fazer na parte final deste seu segundo e último mandato, que terminará em março de 2026, uma visita de despedida à Santa Sé.

Como Presidente da República, já esteve três vezes no Vaticano, o primeiro destino que visitou no estrangeiro no início de cada mandato, em março de 2016 e de 2021, e onde regressou em janeiro de 2023, para o funeral do Papa emérito Bento XVI.

Durante os mandatos de Marcelo Rebelo de Sousa, o Papa Francisco esteve duas vezes em Portugal: numa visita apostólica por ocasião do centenário de Fátima, em maio de 2017 - que o Presidente da República, católico, acompanhou também "como peregrino" - e na Jornada Mundial de Juventude, em agosto de 2023.