Ministro da Defesa Nacional apela a que população mantenha a tranquilidade

O Ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, apelou hoje, em Coimbra, para que as pessoas mantenham a tranquilidade e adiantou que ainda não são conhecidas as causas da falha de eletricidade que afetou Portugal continental.

"O apelo que devemos fazer é um apelo a tranquilidade. Sabemos que esta falha de energia atinge vários países. Não conhecemos as causas", declarou o Ministro da Defesa Nacional, no Conservatório de Música de Coimbra.

Segundo Nuno Melo, "todos os poderes públicos estão empenhados naquilo que é o auxílio às pessoas, às populações, que naturalmente terão um motivo de apreensão".

"Mas a nossa mensagem é de tranquilidade até que tenhamos dados", referiu.

O governante fez estas declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia de assinatura dos protocolos de implementação do Referencial de Educação para a Segurança, Defesa e Paz, em Coimbra, que acabou por ser cancelada pelo corte na eletricidade.

O cancelamento da cerimónia "não invalida que as pessoas devam manter a calma", referiu Nuno Melo.

A REN -- Redes Energéticas Nacionais confirmou hoje um corte generalizado no abastecimento elétrico em toda a Península Ibérica e parte do território francês e avançou que estão a ser ativados os planos de restabelecimento por etapas do fornecimento de energia.

O apagão registou-se às 11:30 de Lisboa.