NATO felicita Espanha por anunciar mais investimento em defesa e construir uma aliança "mais letal"

O secretário-geral da NATO felicitou hoje Espanha pelo anúncio feito pelo primeiro-ministro de investir mais de 10 mil milhões de euros em defesa e segurança, de forma a construir uma Aliança Atlântica "mais forte, justa e mais letal".

"Acabei de conversar com o primeiro-ministro Pedro Sánchez, que me atualizou sobre os planos de Espanha para acelerar o investimento em defesa. Saúdo o anúncio para atingir os 2% [do Produto Interno Bruto (PIB)] mais rápido", escreveu Mark Rutte nas redes sociais.

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) acrescentou que com esta decisão, Madrid está a ajudar na construção de uma Aliança Atlântica "mais forte, justa e mais letal".

O primeiro-ministro espanhol anunciou hoje um investimento de 10,47 mil milhões de euros no âmbito do plano de segurança e defesa, aprovado no Conselho de Ministros.

O objetivo é destinar 2% do PIB para esta área, meta que o Governo espanhol tinha proposto alcançar em 2029.

Pedro Sánchez disse que o plano de indústria e tecnológico, agora aprovado, vai ser enviado para Bruxelas para avaliação pela União Europeia (UE) e pela NATO.

O objetivo é garantir a segurança do país e "consolidar Espanha" como um membro "central e fiável", afirmou o também secretário-geral do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), num encontro com jornalistas.

Espanha é o país da NATO que está mais longe de alcançar o objetivo dos 2% até 2029. De acordo com a organização, Madrid investiu 1,2% do PIB em defesa em 2023.

Sánchez garantiu que o investimento adicional será feito sem comprometer os gastos sociais ou ambientais, sem aumentar impostos nem o défice ou a dívida, como já tinha avançado no mês passado.

Indicou que este plano vai criar perto de 100 mil empregos no país, dos quais 36 mil diretos e 60 mil indiretos, na maioria "com níveis de qualificação e salários superiores à média" espanhola.

O primeiro-ministro espanhol apontou que o plano vai resultar no aumento do PIB entre 0,4 e 0,7 pontos percentuais.

O montante adicional de 10,47 mil milhões de euros vai juntar-se ao investimento feito ao longo dos últimos anos até chegar a um valor total de 33,123 mil milhões de euros em segurança e defesa, o que pressupõe 2% do PIB.

O primeiro pilar do plano vai concentrar 35% dos gastos para aumentar o número de efetivos das Forças Armadas, melhorar condições laborais e equipamento.

O plano inclui também elaboração, fabrico e aquisição de novas capacidades de telecomunicações e cibersegurança, fabrico e compra de novos equipamentos de defesa e dissuasão - capítulo que vai absorver 19% do investimento -, e o reforço das capacidades militares na resposta a emergências e desastres naturais (17%).

O quinto capítulo do plano será destinado a melhorar as condições de segurança de quase três mil efetivos que integram as 16 missões de paz espanholas no estrangeiro.

Sánchez disse que iria apresentar o plano aos deputados, mas, de acordo com a Constituição, não precisa da aprovação do Congresso dos Deputados (câmara baixa do parlamento) por o plano não implicar maior esforço orçamental.

O primeiro-ministro espanhol, que lidera um Governo de coligação dividido sobre este tema, reconheceu a existência de divergências nesta questão.

"Existem, mas creio honestamente, creio firmemente que esta é uma questão do país para a qual todos devemos contribuir, afastar diferenças por estar em jogo algo tão sério como a segurança da Europa e de Espanha", sublinhou Pedro Sánchez.

Em março, Sánchez tinha defendido a criação de uma "política de segurança e defesa comum", com instrumentos financeiros únicos e "compras conjuntas", tal como aconteceu com as vacinas da covid-19, assim como indústrias pan-europeias de defesa e a formação de um exército europeu.

O executivo, formado pelo PSOE e pela plataforma de esquerda Somar, governa sem maioria absoluta e depende de uma 'geringonça' de oito partidos de sensibilidades diferentes representados no parlamento para viabilizar leis como o Orçamento do Estado.