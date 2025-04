Alunas da HBG participam em projecto de literatura e inovação na Grécia

Um grupo de alunas da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia, através do Clube Europeu, integra, no âmbito do programa Erasmus+, o projecto 'Literature and Innovating' e estará em mobilidade a Karditsa, Grécia, de 28 de Abril a 2 de Maio.

Em nota divulgada neste domingo, a escola informa que o foco deste projecto é a literatura e a inovação, o qual preconiza a exploração de obras literárias de todos os países participantes, o reconhecimento do valor universal e intemporal da literatura, assentando na interacção cultural e artística entre os diferentes países participantes. O objectivo final deste projecto, que já se realizou em anos anteriores, consiste na produção de um livro colectivo de realidade aumentada.

O programa contempla actividades de projecto na escola de acolhimento e visitas de estudo a pontos culturais de referência da cidade anfitriã, como os Mosteiros de Meteora, um dos maiores e mais importantes complexos de mosteiros do Cristianismo Oriental, o lago Plastiras, também chamado de Reservatório Tavropos, o museu de Karditsa, o castelo de Fanari e a cidade de Kanalia.

Toda a semana será, como é apanágio do universo Erasmus+, pautada, por uma perspectiva integradora de aprendizagens e formação, dos cidadãos europeus.