Pilotos dos protótipos não participam na Rampa da Camacha

Os cinco pilotos que competem com protótipos não vão participar na Rampa Regional da Camacha, segunda prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2025. Nesta circunstância estão o campeão regional Dinarte Nóbrega, o vencedor da primeira prova Gregório Faria, Sérgio Jesus e Miguel Sousa, todos inscritos com um kartcross, e ainda André Silva, noutro protótipo BRC.

Os concorrentes decidiram tomar esta posição de força na sequência das exigências feitas pelas autoridades, que impedem a circulação destas viaturas na via pública, nomeadamente entre o parque fechado e o percurso da rampa. A solução apresentada seria a deslocação em reboques entre estas zonas, o que se torna impraticável para os pilotos, até mesmo em termos de segurança dos mesmos, dado que implicaria entrarem em competição com pneus e travões frios, com todo o risco inerente.

Os cinco pilotos já não marcaram presença na prova espectáculo agendada para esta noite no centro das Camacha, que decorre neste preciso momento.

Curiosamente, estas exigências surgem à segunda prova do ano, depois de na Rampa da Ponta do Sol, realizada a 7 e 8 de Março, não terem sido levantados problemas sobre a circulação destes mesmo protótipos.