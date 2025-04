Jovens repórteres do Ponto e Vírgula participam em sessão de trabalho

O Ponto e Vírgula, em parceria com o Diário de Notícias da Madeira e o Plaza Madeira, promoveu na tarde desta quarta-feira, no Centro de Juventude do Funchal, uma sessão de trabalho com os correspondentes do ensino secundário que integram o projecto.

Durante a sessão, os jovens repórteres contribuíram para a preparação da edição especial dedicada aos vencedores do concurso 'Grande Ideia' e do número final da 'X Série', que fará um balanço do ano lectivo e da festa de encerramento.



Entre as várias actividades desenvolvidas ao longo da tarde, os alunos realizaram entrevistas ,— incluindo uma breve conversa com o secretário regional de Educação, Ciência e Tecnologia,Jorge Carvalho— recolheram testemunhos entre os colegas, captaram registos fotográficos e contribuíram com sugestões para a organização gráfica e editorial da edição especial dedicada aos vencedores.

Em nota enviada à Redacção é referido que no final os correspondentes receberam cartões-oferta, patrocinados pelo Plaza Madeira, "como reconhecimento pela sua participação activa ao longo do ano lectivo 2024-2025 enquanto repórteres do 'Ponto e Vírgula'. "

A entrega dos cartões-oferta contou com a presença do director do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, e do directordo Plaza Madeira, Vítor Rodrigues, que deixaram palavras de incentivo aos jovens, sublinhando o valor do jornalismo escolar e da criatividade dos alunos madeirenses.