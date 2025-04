Ivo Vieira assume que "podia ter feito melhor"

Ivo Vieira, na abordagem ao jogo com o Torreense, ocorrida nesta quinta-feira, assegura que o grupo de trabalho "sonha diariamente em ser melhor, em ser mais competitivo, de forma a terminar esta época com dignidade e com o máximo respeito para com a instituição que representamos", considerando "ser sempre melhor a equipa dar sequência a esta série positiva de resultados, dando assim alguma satisfação aos que puxam e lutam por nós, acabando o campeonato o mais acima possível na tabela classificativa, dando mais qualidade ao nosso jogo e valorizando os atletas".

Confrontado se tivesse chegado mais cedo ao Marítimo, estaria agora a equipa verde-rubra a lutar pela subida, Ivo Vieira foi pragmático. "Essa é uma questão que pode ser deixada no ar. Poderia ser melhor e poderia ter sido pior e sofrer as mesmas consequências que os meus antecessores sofreram. Não gosto viver dos ses, porque a realidade é esta. Também quando cá cheguei tinha a expectativa em fazer melhor do que fiz, tentei e esforcei-me para que isso acontecesse, mas as coisas não aconteceram da maneira que todos desejávamos. Se somarmos a média de pontos que foi feita comigo, se calhar sim, mas não é uma situação que agora faça sentido, ninguém pode ter a certeza do que teria acontecido, a certeza absoluta são os factos concretos que aconteceram depois da minha chegada, o que foi o meu trabalho, com a convicção que também poderia ter feito melhor do que aquilo que fiz", sublinha.

Agora vem o Torreense, uma equipa que venceu na Madeira no jogo da primeira volta e que ainda almeja a subida, pelo menos através do play-off. "Trata-se de uma adversário extremamente difícil, com um plantel, exceptuando as equipas B, mais jovem da II Liga, com uma enorme irreverência e com jogadores de qualidade. Provavelmente os objectivos iniciais da equipa passavam pela realização de um campeonato tranquilo, mas acabou por posicionar-se num lugar que, neste momento, ainda lhe dá possibilidades de almejar à subida de divisão, pelo menos através do play-off", analisa o treinador maritimista.

"Já falamos mas a continuidade ou não não é um objectivo"

Confrontado com uma eventual continuidade como treinador do Marítimo, Ivo Vieira refere, uma vez mais, que o seu foco é acabar a época "com a maior dignidade possível". "Neste momento não tenho como objectivo ficar ou sair do Marítimo. Estamos a conversar, ver quais as condições para a próxima época, vamos ainda falar sobre o futuro e, quando estiverem reunidas as condições para tomar uma decisão, essa decisão será tomada, sendo que, neste momento, estou apenas concentrado nos últimos quatro jogos do campeonato", revela o treinador maritimista.

O Marítimo joga na casa do Torreense no sábado, pelas 11 horas, em jogo da 31ª jornada da Liga 2.