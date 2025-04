Sporting de Braga procura consolidar pódio em Famalicão

O Sporting de Braga procura consolidar hoje o terceiro lugar da I Liga portuguesa de futebol, na deslocação a casa do Famalicão, que ainda sonha com a Europa, no encontro de abertura da 31.ª jornada.

Após 30 rondas, a formação 'arsenalista', terceira classificada, conta apenas mais um ponto do que o FC Porto, quarto, que apenas joga no sábado, na Amadora.

O conjunto comandado por Carlos Carvalhal está a fazer uma 'grande' segunda volta, somando 10 vitórias, dois empates e apenas uma derrota, por 2-1, em Vila do Conde, para um total de 32 pontos, mais um, por exemplo, do que o líder Sporting.

Nas últimas seis rondas, o Sporting de Braga venceu cinco jogos e, pelo meio, empatou 1-1 em Alvalade.

Por seu lado, o Famalicão perdeu o derradeiro encontro, por 2-1, no Dragão, depois de três vitórias consecutivas, e, com 43 pontos, ainda sonha com o quinto lugar, de acesso à Liga Conferência 2025/26, na posse do Vitória de Guimarães, com 48.

Para continuar na corrida a uma inédita presença europeia, o conjunto de Hugo Oliveira precisa de replicar a exibição que fez na 'pedreira', onde empatou 3-3, à 14.ª jornada.

A ronda 31, que se prolonga até segunda-feira, tem como ponto alto os jogos de domingo que envolvem os dois primeiros, empatados pontualmente: o líder Sporting desloca-se ao Bessa, para defrontar o Boavista, e o 'vice' Benfica recebe o AVS.

Programa da 31.ª jornada

- Sexta-feira, 25 abr:

Famalicão - Sporting de Braga, 20:30

- Sábado, 26 abr:

Santa Clara - Arouca, 14:30 locais (15:30, horas de Lisboa)

Gil Vicente - Farense, 18:00

Estrela da Amadora - FC Porto, 20:30

- Domingo, 27 abr:

Moreirense - Nacional, 15:30

Benfica - AVS, 18:00

Vitória de Guimarães - Rio Ave, 18:00

Boavista - Sporting, 20:30

- Segunda-feira, 28 abr:

Casa Pia - Estoril Praia, 20:15