Teleférico abre ‘guerra’ entre a Região e o Instituto de Financiamento da Agricultura

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 26 de Abril, dá conta que o Instituto de Financiamento conseguiu recuperar 156 mil euros dos 3,2 milhões recebidos indevidamente pela Sociedade Agrícola Fajã dos Padres para a construção do equipamento. Em última instância, poderão ser os madeirenses a pagar.

Constituição encravada

Fique a saber que o PSD assumiu que quer pôr já em marcha a revisão constitucional e do Estatuto Político-Administrativo, numa sessão comemorativa do 25 de Abril sem cravos, nem hinos e com o Papa presente nos discursos.

Ruas com "muitos segredos"

Descubra que o 'VivaCidade' desvendou histórias do Funchal.

Nesta edição destaque ainda para: Três apanhados em acampamento ilegal no Paúl da Serra e JPP afasta coligações da corrida eleitoral.

