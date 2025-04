Rum da Madeira regista um aumento ao nível do valor

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, que esteve na abertura da 7.ª edição do Madeira Rum Festival fez saber que o Rum Madeira tem vindo a registar um aumento ao nível do valor, tendo registado em 2024 cerca de 5,8 milhões de euros correspondendo a 580.792 litros (mais do que duplicou o valor pago em 2021).

Segundo adiantou na ocasião, isto só foi possível devido aos esforços do Governo Regional e dos operadores económicos que fez com que o preço por tonelada esteja nos 600 euros. Um valor recorde até ao momento.

"Um compromisso do governo que vai continuar a incentivar o aumento de valor não só deste produto, mas de todos os produtos regionais para que o agricultor possa ter sempre mais rendimento", refere nota enviada pela secretaria.

Maciel endereçou também uma palavra de apreço aos produtores pelo esforço que têm feito para que a produção tenha cada vez mais qualidade. "O Madeira Rum Festival é uma forma de homenagear os produtores de cana-de-açúcar pelo seu esforço”.

O Festival do Rum Madeira, que tem lugar na Placa Central da Avenida Arriaga, resulta de um investimento na ordem dos 50 mil euros por parte do Instituto do Vinho e do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM). Trata-se de uma iniciativa que tem vindo a cativar, ano após ano, o público local e estrangeiro, e que para os produtores de Rum da Madeira é deveras imprescindível, pela importância que assume na promoção deste produto.

Nesta edição, participam todas as empresas produtoras de Rum da Madeira que comercializam os seus produtos, designadamente: Engenho Novo da Madeira - William Hinton Rum, Florentino Izildo Gouveia Ferreira – 'O Reizinho', J. Faria & Filhos, Lda. – Engenhos do Norte, Sociedade dos Engenhos da Calheta e Vinha Alta-Balancal, os quais estarão a promover os seus runs, em estado puro, mas também sob a forma de cocktails, com cada marca a apresentar uma carta variada, com traços muito próprios.

Este ano a produção deve se situar entre 9.500 e as 10,000 toneladas, remata a nota.