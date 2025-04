Miguel Silva Gouveia anuncia que não se candidata à presidência da CMF

O ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal e actual vereador na autarquia funchalense pela coligação 'Confiança', Miguel Silva Gouveia, anunciou esta sexta-feira, 25 de Abril, que não será candidato à presidência da Câmara Municipal do Funchal nas próximas eleições autárquicas, que terão lugar ainda este ano.

A decisão, comunicada através de uma declaração pública no seu perfil político na rede social Facebook, marca o fim de um ciclo de 12 anos de dedicação à causa pública no Funchal.

Depois de uma reflexão consciente e responsável, ponderando factores pessoais, políticos e institucionais, tomei a decisão de não me recandidatar à presidência da Câmara Municipal do Funchal nas próximas eleições autárquicas. Miguel Silva Gouveia

Na sua nota de despedida, Gouveia afirma que a decisão de não se recandidatar teve em conta factores pessoais, políticos e institucionais. Reconheceu o “preço demasiado elevado” do exercício autárquico, sobretudo num “ambiente institucional hostil e politicamente contaminado”, e manifestou vontade de dar prioridade à vida pessoal e familiar.

Além disso, fez uma análise crítica à situação actual do Partido Socialista na Madeira, considerando que o partido perdeu o espaço de alternativa política no Funchal e na Região: “Não me revejo nas actuais lideranças regionais e defendo que, após a pesada derrota nas últimas eleições, seria necessária uma renovação política que ainda não aconteceu.”

Sem laços de confiança recíproca, dificilmente se constrói um caminho de sucesso. Por isso, darei, no panorama autárquico, esse exemplo de maturidade política abrindo espaço ao partido para encontrar novas formas de participação, novas linguagens e novos protagonistas, alinhados com a sua actual estratégia. Miguel Silva Gouveia

"Sairei no final deste mandato com a tranquilidade de quem deu o melhor de si à sua cidade, com a consciência limpa e com a certeza de que sempre procurei fazer política com dignidade, verdade e dedicação", disse o autarca, deixando também uma palavra de agradecimento aos cidadãos e à equipa da coligação 'Confiança'.

Num balanço dos seus 12 anos de serviço público, Gouveia destaca um legado assente "na modernização dos serviços, na transparência da governação, na sustentabilidade urbana, na justiça social e na defesa intransigente do interesse público”.

Licenciado em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa e pós-graduado em Gestão de Empresas, Miguel Silva Gouveia entrou na vida política activa em 2013, integrando o executivo camarário liderado por Paulo Cafôfo. Desde então, desempenhou funções como vereador, vice-presidente e, em 2019, assumiu a presidência da autarquia, na sequência da saída de Cafôfo, cargo que ocupou até 2021, ano em que perdeu as eleições para o candidato da Coligação Funchal Sempre à Frente (PSD/CDS-PP), Pedro Calado.