Miguel Arsenio assume liderança no Chão das Feiteiras

A recta final do MIUT 115 promete fortes emoções, com o português Miguel Arsenio a assumir a liderança da prova na passagem pelo checkpoint do Chão das Feiteiras, já à entrada no concelho de Machico. O atleta do Team SportHG Individual Amlsport chegou com um tempo de 10h44m25s, destacando-se entre os primeiros cinco atletas a ultrapassarem este ponto.

Logo atrás, a apenas 10 segundos, segue o francês Paul Cornut-Chauvinc, da ASICS, que também registou o tempo mais rápido no segmento até Chão das Feiteiras, com 1h46m19s. Na terceira posição aparece Jean-Philippe Tschumi, da HOKA, com 10h44m49s, mantendo-se na luta pelos lugares cimeiros.

O romeno Raul Butaci, da Team BIGK, passou em quarto lugar com 10h46m01s, enquanto o francês Germain Grangier, da ON Running, fecha o top 5 com um registo de 10h46m29s.

Até ao momento, cinco atletas já passaram pelo checkpoint do Chão das Feiteiras, sem registo de desistências nem desqualificações. A prova aproxima-se das últimas fases decisivas rumo a Machico, com a liderança ainda muito disputada e os principais favoritos separados por escassos minutos.

No sector feminino, ainda não há tempos registados nesta fase da prova.