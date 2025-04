Montenegro inicia jornada partidária com visita à ARDITI

Luís Montenegro, presidente do PSD, inicia a jornada partidária no Funchal com visita à ARDITI, no 'Madeira Tecnopólo'.

O líder nacional, que é também o Primeiro ministro, chegou acompanhado de Miguel Albuquerque, presidente do PSD-M. Acompanham a visita Hugo Soares, secretário-geral do PSD, e ainda Jorge Carvalho, secretário regional da Educação, Ciência e Tecnologia, e José Manuel Rodrigues, secretário regional da Economia.

Decorre uma apresentação sobre o potencial da ciência, investigação e inovação da ARDITI, com ênfase no facto de a Madeira estar na vanguarda das tecnologias oceânicas.