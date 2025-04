Primeira congregação de cardeais na 3.ª feira para decidir cerimónias fúnebres

O Vaticano começou já a confirmar as primeiras datas para organizar a sucessão do Papa Francisco, que morreu hoje aos 88 anos, estando já marcada a primeira congregação de cardeais para terça-feira.

Esta noite, a partir das 20:00 locais (19:00 em Lisboa), terá lugar o rito de confirmação da morte de Francisco e a colocação do corpo na urna, indicou o diretor do serviço de imprensa do Vaticano, Matteo Bruni.

A vigília será realizada na capela da Casa de Santa Marta e não no Palácio Apostólico, como decretado em vida pelo próprio Papa. Francisco escolheu viver na Casa de Santa Marta desde que foi eleito, em 2013, e recusou residir no Palácio Apostólico.

Além disso, às 19:30 locais (18:30 em Lisboa), tem início uma primeira oração na Praça de São Pedro.

Com a morte do Papa, o Vaticano entrou no período de Sede Vacante, liderada pelo cardeal camerlengo Kevin Farrell, até que seja eleito um sucessor de Francisco no conclave.

As congregações de cardeais vão ser lideradas pelo cardeal decano, o italiano Giovanni Battista Re, e na primeira será estipulada a liturgia fúnebre.

O corpo do Papa Francisco deverá ser transferido, na quarta-feira de manhã, para a Basílica de São Pedro, para que os fiéis possam rezar diante dos restos mortais, acrescentou Matteo Bruni.

Desconhece-se ainda quantos dias os fiéis poderão despedir-se do Papa no templo. No caso de Bento XVI, que morreu a 31 de dezembro de 2022, foram concedidos três dias, como é tradição.

Depois, será a vez do funeral, que, se o prazo de três dias for respeitado, poderá ter lugar já no sábado, 26 de abril.

A Constituição apostólica "Universi Dominici gregis", de São João Paulo II, determina que as exéquias são ser celebradas durante nove dias consecutivos e a sepultura deve ter lugar, "salvo razões especiais, entre o quarto e o sexto dia após a morte".

As congregações cardinalícias reúnem-se habitualmente todos os dias para regular este processo de sucessão.

O conclave, durante o qual os 135 cardeais eleitores (com menos de 80 anos), vão escolher o futuro papa, deve realizar-se o mais tardar 20 dias após o funeral.

Portugal tem, pela primeira vez desde que o colégio cardinalício foi criado, quatro cardeais eleitores no conclave que irá escolher o sucessor de Francisco: António Marto, Américo Aguiar, Manuel Clemente e Tolentino de Mendonça.

Francisco morreu hoje aos 88 anos, após 12 anos de um pontificado marcado pelo combate aos abusos sexuais, guerras e uma pandemia.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

O Papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março. A última aparição pública foi no Domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.