Sé do Funchal acolhe Vigília Pascal presidida por D. Nuno Brás

A Sé Catedral do Funchal será, este sábado, 19 de Abril, palco da celebração da Vigília Pascal, conhecida como "a mãe de todas as vigílias". A cerimónia solene, presidida por D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, tem início marcado para as 21h30.

A celebração é marcada, para os católicos, após o pôr-do-sol dando-se o início fora da igreja com o fogo das velas e do círio pascal, que simboliza a ressureição de Jesus Cristo. Este símbolo será usado durante todo o tempo pascal permanecendo no santuário da igreja e durante todo o ano em baptismos, crismas e funerais, recordando que Jesus Cristo é a luz.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 11h30 - São Vicente Cup

- 15h30 - Nacional - Gil Vicente, da I Liga, no Estádio da Madeira

CURIOSIDADES:

- Dia do Índio;

- Este é o centésimo décimo dia do ano. Faltam 256 dias para o termo de 2025.

EFEMÉRIDES:

1506 - Massacre dos cristãos-novos de Lisboa, relatado pelo humanista Damião de Góis, na Crónica de D. Manuel II.

1648 - Forças portuguesas, comandadas por Francisco Barreto, vencem os holandeses na batalha dos Guararapes, no Brasil.

1775 - Guerra da Independência dos Estados Unidos. As forças britânicas são derrotadas nas primeiras batalhas do conflito, em Lexington e Concord, no Massachussetts.

1783 - O Congresso dos Estados Unidos declara o fim da Guerra da Independência.

1810 - Proclamação da independência da Venezuela.

1824 -- Morre, aos 36 anos, o poeta inglês Lord Byron, George Gordon Byron, na Grécia, quando participava na luta pela independência do país. Autor de "A Peregrinação de Childe Harold" (1812-1818)

1860 - Setúbal passa a cidade.

1882 -- Morre, aos 73 anos, o naturalista britânico Charles Robert Darwin, autor da teoria sobre A Origem das Espécies (1859) e Zoonomia; ou as Leis da Vida Orgânica (1794-96).

1884 -- É inaugurado o Ascensor do Lavra, o primeiro de Lisboa.

1897 -- Realiza-se a primeira Maratona de Boston, estado de Massachusetts, nos Estados Unidos da América.

1906 -- Morre, com 46 anos, o físico francês Pierre Curie, Prémio Nobel da Física em 1903 com a mulher Marie Curie.

1911 - Os padrões protótipos do sistema métrico decimal, o metro e o quilograma, passam a ser padrões legais em Portugal e seus domínios.

1943 -- II Guerra Mundial. Holocausto. Começa o levantamento do gueto de Varsóvia. As SS de Adolf Hitler aniquilarão mais de 50 mil pessoas em duas semanas.

1956 -- Casamento do Príncipe Rainier do Mónaco com a atriz norte-americana Grace Kelly.

1958 - O processo de candidatura de Humberto Delgado à Presidência da República é entregue no Supremo Tribunal Administrativo.

1961 - Guerra Colonial. Começa a Operação Viriato, para a reconquista de Nambuangongo, 200 Km a norte de Luanda.

1963 - É fuzilado o dirigente comunista espanhol Julian Garcia, pelas forças do ditador Francisco Franco.

1964 - O governo de coligação cambodjano é deposto por um golpe militar de extrema-direita.

1967 -- Morre, com 91 anos, Konrad Adenauer, o primeiro chanceler da República Federal da Alemanha entre 1949 e 1963.

1973 - É fundado o Partido Socialista, no congresso da Ação Socialista Portuguesa, na cidade alemã de Bad Munstereifel.

1976 -- 99,5% dos egípcios aprovam, em referendo, o Tratado de Paz com Israel.

1989 -- Morre, aos 81 anos, a romancista e dramaturga britânica Daphne du Maurier, autora de "The Loving Spirit " (1931).

1993 -- Termina o cerco de 51 dias do FBI (Departamento Federal de Investigação) aos seguidores de David Koresh, em Waco, Texas.

1995 -- Atentado de Oklahoma, Estados Unidos. Um carro armadilhado explode junto a um edifício federal provocando a morte de cerca de 168 pessoas e mais de 500 feridos.

- Cerca de 300 pessoas são hospitalizadas em Yokohama, Japão, intoxicadas por um gás tóxico espalhado na estação de comboios da cidade.

1998 -- Morre, com 84 anos, o poeta, ensaísta e diplomata mexicano Octavio Paz, Prémio Nobel da Literatura em 1990. Publicou o livro de poesia, Luna silvestre ("Lua da Floresta"), em 1933, aos 19 anos.

1999 -- Abertura do Parlamento alemão, Reichstag, em Berlim, restaurado depois do incêndio causado por Hitler, em 1933.

2001 - A Assembleia da República aprova os projetos-lei para a criação de 11 freguesias, a passagem de 40 povoações à categoria de vila e a elevação de sete vilas a cidade.

- Início do realojamento dos moradores do Casal Ventoso na Quinta do Loureiro, na Avenida de Ceuta, em Lisboa.

2004 -- A câmara de recurso do Tribunal Penal Internacional para a ex-Jugoslávia condena o general sérvio da Bósnia Radislav Krstic a 35 anos de prisão por crimes contra a humanidade e crimes de guerra cometidos em Srebrenica em Julho de 1995.

2005 - O cardeal alemão Joseph Ratzinger, de 78 anos, é eleito Papa, com o nome Bento XVI, sucedendo o Papa João Paulo II.

-- Morre, com 58 anos, Niels-Henning Orsted Pedersen, contrabaixista de jazz e compositor dinamarquês.

2006 - Começa, em Castelo de Paiva, o julgamento de seis técnicos alegadamente responsáveis pela queda da ponte de Entre-os-Rios, cinco anos depois do acidente que fez 59 mortos, a 4 de março de 2001.

- O ministro da economia, Manuel Pinho, e o sócio maioritário da Estoril-Sol, Stanley Ho, inauguram o Casino Lisboa, no Parque das Nações.

- O Pentágono publica pela primeira vez os nomes e as nacionalidades de 558 pessoas detidas na base norte-americana de Guantánamo, Cuba, no quadro da 'guerra contra o terrorismo'.

2007 - Os ministros da Justiça da União Europeia chegam a acordo sobre a imposição, em todo o espaço comunitário, de uma sanção mínima comum para o crime de incitação ao racismo e xenofobia.

- Morre, aos 74 anos, Jean-Pierre Cassel, ator francês que trabalhou com os realizadores portugueses António Pedro Vasconcelos, António de Macedo e Luís Filipe Rocha.

- Morre, com 67 anos, Bohdan Paczynski, astrónomo polaco que desenvolveu uma nova técnica de observação do Universo que permite detetar planetas fora do Sistema Solar.

2008 -- Morre, com 80 anos, o Monsenhor Eduardo Melo Peixoto, mais conhecido por Cónego Melo, em Fátima.

2009 -- Morre, aos 78 anos, James Graham Ballard, escritor britânico natural de Xangai, conhecido pelo romance autobiográfico "Império do Sol", galardoado com os prémios Guardian Fiction e James Tait Black Memorial e adaptado ao cinema em 1987 pelo realizador norte-americano Steven Spielberg.

2010 - Morre, aos 43 anos, o músico norte-americano Guru, nome artístico de Keith Elam, uma das referências do aparecimento do hip hop. Integrou em meados dos anos 1980 o duo de hip hop Gang Starr com o DJ Premier.

2011 -- Fidel Castro, de 84 anos, confirma, num artigo publicado pela imprensa oficial, a renúncia à chefia do Partido Comunista de Cuba, o seu último cargo político, ao pedir a sua exclusão do Comité Central daquele que é o único partido político da ilha.

- Os representantes da 'troika', constituída pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Central Europeu (BCE) e da Comissão Europeia, chegam a Portugal para negociações com o Governo e o PSD sobre o programa de ajuda financeira.

2012 -- Morre, aos 71 anos, Levon Helm, músico norte-americano, vocalista e baterista dos The Band.

- Morre, com 74 anos, o pintor português Benjamin Marques. Foi membro do "Grupo do Café-Gelo", liderado por Mário Cesariny e nomeado diretor do Teatro da Trindade, em Lisboa.

2013 - Um dos dois suspeitos dos ataques durante a Maratona de Boston Massachussets, nos Estados Unidos da América, morre no hospital após um tiroteio com a polícia no bairro Watertown, perto do centro de Boston. É identificado como Tamerlan Tsarnaev, 26 anos, de origem chechena. Uma grande caça ao homem é lançada para encontrar o seu irmão, Dzehekhar Tsarnaev, 19 anos, que mais tarde é detido.

- Morre, com 87 anos, Alfredo Guevara, intelectual cubano histórico fundador do instituto do cinema de Cuba.

2015 - Várias centenas de imigrantes clandestinos morrem no Mediterrâneo, quando um barco que transporta cerca de 700 pessoas se vira entre as costas da Líbia e a ilha italiana de Lampedusa. Durante as operações de salvamento são resgatados apenas 28 sobreviventes.

- O maior partido de oposição finlandês, o Partido do Centro, liderado por Juha Sipila, ganha as eleições legislativas do país, seguido do partido ultranacionalista eurocético os 'Verdadeiros Finlandeses', liderado por Timo Soini, derrotando o Governo no poder.

2016 - O Fundo Monetário Internacional cancela o pagamento da segunda tranche, no valor de 155 milhões de dólares, do empréstimo que tinha acordado no final do ano passado com Moçambique, no total de 285 milhões. Alegadamente o Governo moçambicano terá dado de forma deliberada dados errados ao organismo internacional.

2017 - A Organização para a Interdição das Armas Químicas diz que testes comprovam de forma "irrefutável" que gás sarin ou uma substância similar foi usado durante um presumível ataque químico na cidade de Khan Sheikhun, na província de Idleb, no noroeste da Síria, no início do mês.

- Morre, aos 86 anos, a atriz brasileira Neuza Amaral.

2018 - O número dois do regime cubano, Miguel Diaz-Canel, de 57 anos, é eleito para suceder a Raúl Castro como Presidente, pondo fim a cerca de seis décadas de poder dos irmãos Castro em Cuba.

2022 -- O executivo da Câmara do Porto aprova a saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses em consequência do processo de descentralização de competências, o qual pretende assumir de forma "independente" e "sem qualquer representação". A decisão é confirmada pela assembleia municipal, em maio, com os votos favoráveis dos independentes liderados por Rui Moreira, Chega e PSD e contra de BE, PS, CDU e PAN.

2023 - Morre, aos 73 anos, João Bonifácio Serra, historiador, antigo chefe da Casa Civil do Presidente da República, Jorge Sampaio, e responsável pela instalação do Museu Nacional Resistência e Liberdade. Autor e coautor de várias obras, designadamente sobre a História da República e o republicanismo.

