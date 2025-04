O efeito SRIJ: Como o regulador de jogo português moldou o mercado mais competitivo da Europa

No cenário europeu de regulamentação de jogos de azar, Portugal emergiu como um caso de estudo fascinante. Desde a sua criação em 2015, o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos (SRIJ) transformou radicalmente o panorama do jogo online português, estabelecendo um equilíbrio notável entre a protecção do consumidor e a criação de um mercado vibrante e competitivo. Este regulador tem sido fundamental na batalha contra operadores ilegais, emitindo mais de 1 172 notificações de encerramento até 2023, enquanto cria um ambiente onde as casas de apostas legais em Portugal podem prosperar sob regras claras e justas.

O quadro regulamentar português: um modelo de referência

A introdução do Decreto-Lei 66/2015 representou um ponto de viragem para o mercado de jogo português, estabelecendo o Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online (RJO). Esta legislação abrangente foi concebida não apenas para legalizar o jogo online, mas para criar um ecossistema regulado que protege os jogadores e promove a integridade do desporto.

"O objetivo do RJO foi proporcionar competitividade ao mercado português, entendendo-se que só assim seria possível reduzir o jogo online ilegal por parte de operadores que disponibilizam jogo em Portugal e dos jogadores que a ele acedem", explica um representante do SRIJ.

A abordagem regulamentar da agência inclui várias camadas de protecção, desde a prevenção da fraude e lavagem de dinheiro até à proteção da integridade desportiva, combatendo a manipulação de resultados. Simultaneamente, o quadro estabelece salvaguardas robustas contra comportamentos de jogo excessivos e viciantes.

O impacto desta regulamentação é evidente na maturidade actual do mercado. Em 2025, Portugal conta com 17 operadores licenciados, refletindo um crescimento controlado, mas consistente. Esta abordagem cuidadosa para licenciamento garantiu que apenas empresas com capacidade técnica e financeira adequada possam operar, estabelecendo um padrão elevado que beneficia tanto os jogadores como o mercado como um todo.

Fiscalização rigorosa: a batalha contínua contra operadores ilegais

O compromisso do SRIJ com a aplicação da lei tem sido um factor decisivo na formação do mercado. Os números falam por si: só em 2024, a agência emitiu 176 notificações para encerramento de operadores ilegais, sinalizou 482 websites para bloqueio e encaminhou 15 casos para o Ministério Público.

Esta abordagem agressiva contra operadores não licenciados tem sido crucial para canalizar jogadores para plataformas regulamentadas. Desde 2015, mais de 1.500 sites de jogo ilegais foram bloqueados, demonstrando a determinação inabalável da agência em fazer cumprir a lei.

A eficácia desta fiscalização é amplificada por medidas rigorosas de conformidade que incluem sanções severas para infrações. As penalidades podem atingir os 24 000 euros para infrações menos graves, enquanto violações mais sérias podem resultar em multas administrativas entre 5 000 e 1.000.000 euros, dependendo da gravidade da infração.

Para crimes mais graves, como a exploração de jogos de azar fora de estabelecimentos autorizados, as consequências são ainda mais severas: penas de prisão até dois anos ou multas de até 200 dias, conforme o artigo 108 do Decreto-Lei n.º 422/89, de 2 de dezembro.

Impacto económico e social: benefícios tangíveis da regulamentação

O sucesso do modelo regulatório português não se limita à criação de um mercado competitivo; estende-se a benefícios económicos e sociais significativos. Em 2024, as receitas fiscais provenientes do jogo online totalizaram 82,6 milhões de euros, contribuindo substancialmente para programas de saúde pública e iniciativas de combate ao vício.

Este contributo fiscal não só apoia o desenvolvimento de infraestruturas de saúde cruciais, como também financia programas educativos e preventivos direcionados para o jogo responsável. De facto, uma parte significativa destas receitas é canalizada directamente para o tratamento e prevenção de comportamentos aditivos, criando um ciclo virtuoso onde a própria indústria contribui para mitigar potenciais efeitos negativos.

A abordagem portuguesa para a regulamentação demonstra que um quadro regulatório bem estruturado pode simultaneamente proteger os consumidores e gerar receitas substanciais para o bem público.

Um mercado em crescimento exponencial

Os dados mais recentes do SRIJ revelam um mercado em plena expansão. O quarto trimestre de 2024 registou uma receita bruta recorde de 323 milhões de euros, um aumento de 41% em relação ao mesmo período do ano anterior. Para o ano completo de 2024, o mercado de jogo online português ultrapassou a impressionante marca de mil milhões de euros, atingindo uma receita combinada de 1,07 mil milhões de euros, um crescimento de 42% face a 2023.

Este crescimento notável é suportado por uma base de jogadores igualmente robusta. No final de 2024, o mercado contava com 4,7 milhões de jogadores registados, com aproximadamente 1,23 milhões activos no último trimestre. Significativamente, cerca de 78% destes jogadores tinham menos de 45 anos, indicando um forte engajamento entre as demografias mais jovens.

A magnitude destes números sublinha o sucesso do modelo regulatório português em criar um ambiente onde operadores licenciados podem prosperar, enquanto os melhores casinos online em Portugal competem num mercado justo e transparente.

Um modelo para o futuro

O "Efeito SRIJ" transcende as fronteiras portuguesas, oferecendo lições valiosas para outros reguladores europeus. A capacidade da agência para equilibrar rigor regulatório com desenvolvimento do mercado criou um cenário onde todos os intervenientes beneficiam: os consumidores desfrutam de proteções robustas, os operadores legais prosperam num ambiente de concorrência leal, e o Estado recebe contribuições fiscais substanciais.

À medida que outros países europeus consideram reformas nas suas abordagens regulatórias ao jogo online, o modelo português destaca-se como um exemplo de sucesso. A combinação de licenciamento rigoroso, fiscalização consistente e proteção do consumidor demonstrou ser uma fórmula eficaz para transformar um mercado anteriormente dominado por operadores ilegais num ecossistema regulado e próspero.

Dez anos após a implementação do RJO, o legado do SRIJ continua a evoluir, provando que regulamentação eficaz não significa necessariamente estrangulamento do mercado. Pelo contrário, quando implementada com sabedoria, a regulamentação pode ser o catalisador para um mercado vibrante, justo e sustentável.