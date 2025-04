Procissão da Ressurreição no Funchal celebra vitória de Cristo sobre a morte

A Diocese do Funchal celebra hoje um dos momentos mais aguardados da Semana Santa, a Procissão da Ressurreição, que marca este Domingo de Páscoa, 21 de Abril.

A tradicional procissão, que decorre pelas 10h30, na Placa Central da cidade do Funchal, é um dos momentos mais importantes da liturgia pascoal, devendo juntar dezenas de fiéis para acompanhar a imagem de Cristo Ressuscitado em direcção à Catedral da Sé, onde pelas 11 horas decorre a Missa Solene da Páscoa.

Outras iniciativas que marcam este que é o centésimo décimo primeiro dia do ano, em que faltam 255 dias para o fim de 2025:

- 12 horas - Portugal - Itália em jogo particular de futebol de Praia na Praia da Calheta;

- 15h30 - Marítimo - Mafra jogo da II Liga no Estádio do Marítimo,

Principais acontecimentos registados a 20 de Abril, Dia da Língua Chinesa:

1657 - São garantidos plenos direitos e privilégios aos cidadãos judeus de Nova Amesterdão, atual Nova Iorque, Estados Unidos.

1911 - Culminam as alterações significativas ao Direito Civil, empreendidas na I República Portuguesa, com a publicação da Lei da Separação do Estado das Igrejas.

1920 - Começam em Antuérpia, Bélgica, os sétimos Jogos Olímpicos da era moderna, os primeiros a serem organizados após a Primeira Guerra Mundial. Portugal conquista a medalha de bronze de esgrima-espada por equipas.

1940 - Apresentação do microscópio eletrónico.

1945 - II Guerra Mundial. O Exército Vermelho entra em Berlim. Forças norte-americanas e britânicas tomam Nuremberga e Estugarda.

1957 - Os Estados Unidos da América reiniciam o auxílio a Israel.

1958 - É apresentada a candidatura de Arlindo Vicente à Presidência da República Portuguesa. Um mês depois, o advogado retira-se, a favor de Humberto Delgado.

1968 - Toma posse o primeiro-ministro canadiano Pierre Elliott Trudeau, autor da Carta de Direitos e Liberdades, considerado o mentor do atual Canadá.

1970 - O Presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia a retirada de 150 mil soldados norte-americanos do Vietname.

1972 - O módulo lunar da Apolo 16 desce na Lua.

1980 - As FP-25 - Forças Populares 25 de Abril lançam um "Manifesto ao Povo Português", dando assim a conhecer a sua organização.

1983 - Uma fonte da Resistência Nacional de Moçambique (Renamo) confirma o assassínio do secretário-geral da organização, Orlando Cristina.

1983 - O Benfica apura-se para a final da Taça União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), o que nenhum clube português tinha conseguido alcançar.

1989 - Centenas de estudantes chineses começam uma manifestação na Praça de Tiananmen, em Pequim, China.

1992 - A escritora portuguesa Fernanda Botelho recebe o Prémio Eça de Queiroz de Literatura pelo romance "Festa em Casa de Flores".

1993 - O exército norte-americano chega a acordo com o National Institute of Health para colaborar no teste de três vacinas contra a SIDA (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) que resulta da infeção causada pelo VIH (Vírus da Imunodeficiência Humana).

1994 - Paul Touvier, 79 anos, antigo chefe dos Serviços de Informação da milícia pró-nazi francesa, é condenado a prisão perpétua pelo tribunal de Versalhes por crimes cometidos contra a humanidade.

1999 - Massacre de Columbine, Estados Unidos. Dois estudantes da escola Columbine de Littleton, um subúrbio de Denver, Colorado, tomam a escola, com armas, e matam 12 colegas antes de se suicidarem.

2003 - O Presidente da China, Hu Jintao, demite o ministro da Saúde, Zhang Wenkang, e o presidente da Câmara de Pequim, Meng Xuenong, por terem ocultado a dimensão da chamada "pneumonia atípica" ou Síndrome Respiratória Aguda (SRA).

2004 - A operação Apito Dourado conduz à detenção dos presidentes da Liga de Clubes e presidente da Câmara de Gondomar, Valentim Loureiro, do Conselho de Arbitragem, Pinto de Sousa, e do Gondomar SC, José Luís Oliveira, além de outras 13 pessoas.

2005 - A Assembleia da República aprova a proposta do projeto de Lei do PS que prevê a exclusão da ilicitude de casos de interrupção voluntária de gravidez.

2006 - É aprovada a Lei da Paridade, na Assembleia da República, após duas horas de polémica, com 122 votos favoráveis, depois de uma primeira votação apenas terem sido apurados 111 votos, insuficientes para a maioria qualificada requerida.

2009 - Gripe A (H1N1). É anunciada uma nova estirpe de vírus da gripe identificada no México e Estados Unidos.

2010 - Uma explosão e consequente afundamento da plataforma petrolífera Deepwater Horizon da BP, no Golfo do México, dá origem a uma das maiores catástrofes ambientais de sempre. Causa 11 mortos, vários desaparecidos e a maior mancha de petróleo da história dos Estados Unidos.

2011 - É apresentado, em Lisboa, o "Movimento 12 de Março" (M12M), nascido no âmbito do grupo organizador do protesto "Geração à Rasca", afirmando-se como um coletivo que pretende ser "uma voz ativa na defesa da democracia em todas as áreas".

2012 - Morrem 138 pessoas, 127 ocupantes de um Boeing 737 da companhia aérea privada paquistanesa Bhoja Airline e 11 pessoas em terra, na queda de um avião que fazia a rota Karachi-Islamabad numa zona residencial de Hussainabad, próxima de Islamabad, Paquistão.

2013 - Dzhokhar Tsarnaev, o segundo suspeito do atentado da Maratona de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, é detido pelas autoridades norte-americanas num bairro da cidade.

2017 - Um polícia é morto e dois ficam gravemente feridos quando um homem dispara contra o veículo em que seguiam na avenida dos Campos Elísios, no centro de Paris, França. O atacante é morto por outros agentes da polícia francesa e um transeunte é também atingido. O grupo extremista Estado Islâmico reivindica o ataque.

2017 - O Papa Francisco anuncia a canonização dos pastorinhos Francisco e Jacinta a 13 de maio, no centenário das "aparições" de 1917.

2020 - Covid-19: Têm início as aulas de apoio para cerca de 850 mil alunos do ensino básico através do canal televisivo RTP Memória, num espaço designado por #EstudoEmCasa. As aulas decorrem entre as 09:00 e as 17:30 e contam com a participação de 112 docentes.

2021 - O ex-agente policial norte-americano Derek Chauvin é considerado culpado de todas as acusações no julgamento do homicídio do afro-americano George Floyd, morto em 25 de maio de 2020.

2022 - José Ramos-Horta é eleito pela segunda vez Presidente da República de Timor-Leste, com 62,09% dos votos, derrotando o chefe de Estado, Francisco Guterres Lú-Olo.

2024 - A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprova em Washington pacote de ajuda à Ucrânia, no valor de 61 mil milhões de dólares (57 mil milhões de euros), para fazer face à invasão russa.

