O núncio apostólico em Lisboa, Ivo Scapolo, recordou hoje a presença do Papa em Portugal nas Jornadas Mundiais da Juventude de 2023 e destacou que Francisco era feliz em Portugal.

"Era feliz quando estava aqui", disse o representante da Santa Sé em Portugal aos jornalistas após uma missa em sufrágio pelo Papa Francisco, que morreu na segunda-feira.

Quando lhe foi pedido para recordar como era Francisco, à luz das suas relações com o Papa, Ivo Scapolo lembrou os cinco dias que com ele passou, nomeadamente às refeições, e disse que guarda desses dias o facto de Francisco se sentir bem em Portugal, o carinho que os portugueses lhe dispensavam.

E também a "particular serenidade e alegria" bem como a disponibilidade para dar resposta a pedidos extra-agenda dos cinco dias, fosse de autoridades, de particulares, pessoas doentes. "Dizia sempre que sim".

Na missa a que presidiu, na Basílica da Estrela, o "embaixador" disse que esta celebração tinha uma relevância particular, depois de celebrações na catedral e na Igreja de São Domingos, que simbolizaram o "carinho e a gratidão da comunidade católica de Lisboa ao Papa Francisco". A Basílica da Estrela é a primeira do mundo dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, principal devoção do Papa Francisco.

E citou o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para elogiar a síntese que fez do pontificado de Francisco, nomeadamente ter sido talvez a voz mais corajosa entre os lideres espirituais nos últimos anos.

Aos jornalistas falou ainda de outro símbolo de "carinho e gratidão", as mensagens deixadas no livro de condolências na Nunciatura, com "palavras muito bonitas", recordando momentos especiais das visitas a Portugal.

Palavras também de gratidão e apreço pelo que fez pelo bem da Igreja e do Mundo e pela herança que deixa, que foram deixadas por dirigentes políticos portugueses, disse.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira às 07:35 locais (06:35 em Lisboa) na residência Casa de Santa Marta, na Cidade do Vaticano, devido a um AVC.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta a chegar à liderança da Igreja Católica.

O Papa Francisco esteve internado durante 38 dias devido a uma pneumonia bilateral, tendo tido alta em 23 de março.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano, na véspera de morrer.