Rafaela Fernandes eleita vice-presidente do parlamento com voto de 36 deputados

A deputada social-democrata Rafaela Fernandes foi eleita, esta manhã, vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, com 36 votos a favor, 2 votos contra e 9 votos brancos. Com este resultado fica completo o elenco da mesa do parlamento.

A 10 de Abril passado, Rubina Leal (PSD) foi eleita presidente do parlamento, com 39 votos a favor e 8 brancos. O primeiro vice-presidente, José Prada (PSD), recolheu 35 votos a favor, 8 contra e 4 brancos. O terceiro vice-presidente, Rafael Nunes (JPP), obteve 45 votos a favor, 1 contra e 1 branco. Clara Tiago (PSD) e Patrícia Spínola (JPP) foram eleitas secretárias da mesa e Cláudia Gomes (PSD) e Marta Freitas (PS) vice-secretárias, numa lista única que teve 45 votos a favor, 1 contra e 1 branco.

O cargo de segundo vice-presidente estava, desde início desta legislatura, reservado para Rafaela Fernandes, sendo que esta deputada não pôde assumir logo o mandato parlamentar em virtude de continuar a ser secretária regional.